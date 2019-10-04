Абылгазиев: Быть учителем – не только почетно, но и ответственно

Развитие здравоохранения и образования являются главным приоритетом государства. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на торжественном мероприятии, посвященному Дню работников образования Кыргызской Республики.

- Ничто так не ценно, как здоровое и образованное общество. Это верный шаг к развитию государства. Только высокообразованное и здоровое общество сможет преодолеть все трудности и невзгоды. Именно стремление к познанию и творческий труд позволили человеку совершить исторический скачок из прошлого к современному индустриальному обществу, - сказал он.

Абылгазиев подчеркнул, что роль учителя всегда была высокой и пользовалась почетом и уважением.

- Сегодня, когда мир стоит на пороге глобальных перемен во всех сферах жизнедеятельности, роль учителя возросла. Проблемы мировой экономики, кризисы, противостояния и санкции, разрушение баланса потребления и рационального использования природных ресурсов планеты, безработица и бедность – все эти противоречия создают сегодня серьезные препятствия для дальнейшего развития мирового сообщества. В этой связи хотел бы особо отметить, что быть учителем сегодня – это не только почетно, но и ответственно. Ведь именно в школе формируются интеллектуальная основа человека, позволяющая ему в дальнейшем развиваться как личность, став полезным своему народу и обществу, - заметил премьер-министр.

Глава Правительства особо подчеркнул, что сегодня, в век технологий, мир стремительно меняется и развивается.

- Вместе с ним меняются методы и подходы в образовании. В ногу со временем идут и наши учителя. Как отмечают эксперты, сегодня почти 70% традиционных профессий теряют свою значимость из-за внедрения современных технологий. Профессия учителя будет востребована всегда, но несмотря на это, оставив домашние заботы на второй план, вы повышаете свою квалификацию согласно современным требованиям. Каждый родитель доверяет вам самое дорогое – своего ребенка. Во многом именно от вас зависит, каким он вырастет и кем станет в будущем, - констатировал он.

Премьер-министр перечислил таких учителей, как Ысак Бекбоев, Мукаш Базаркулов, Аман Сманбаев, Бектур Исаков, Антонина Зырянова, Семила Абдрахманова, Татьяна Першина, вложивших посильный вклад в развитие отечественной системы образования.

- В нашем народе творчеству и образованию во все времена придавалось особое значение. Древняя письменность и культура кыргызов стали предметом глубокого изучения современных ученых-историков. Наш народ подарил миру великий эпос Манас, великого писателя современности Чынгыза Айтматова. Уверен, что стремление к образованию позволит нам достичь благополучия и прогресса. Спасибо огромное всем ветеранам системы образования, действующим педагогам за ваш нелегкий труд, терпение и неиссякаемый оптимизм. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия и больших творческих успехов, - резюмировал Мухаммедкалый Абылгазиев.