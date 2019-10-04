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Подозреваемого в ограблении матери Атабекова избили столичные милиционеры?

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- Оксана Гут
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К Омбудсмену КР обратилась гражданка И.Ж. в интересах своего сына М.Б., задержанного сотрудниками милиции 29 августа по обвинению в ограблении матери певца М.А., которое произошло в ночь с 5 на 6 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба института Омбудсмена КР.

По словам И.Ж., у ее сына есть твердое алиби – в день указанного ограбления он вместе со своими друзьями ездил в город Бишкек за невестой их общего друга, чтобы привезти ее в село Бостери (Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области). Это также подтверждается фотографиями с видеорегистраторов ГАИ, установленных на трассе Бишкек – Торугарт, которые зафиксировали автомашину сына и его самого в момент превышения скорости, причем дважды и на различных участках этой дороги. Кроме того, в ночь с 5 на 6 мая М.Б. вместе с друзьями выпивал в одном из кафе села Бостери, отмечая женитьбу друга, что также подтверждается показаниями друзей М.Б., которые в ту ночь праздновали вместе с ним, а также соответствующими подтверждающими кадрами фото- и видеосъемок, проводившихся в тот день.

Заявительница также пожаловалась на ряд нарушений, допущенных сотрудниками милиции. В частности, 29 августа ее сын находился в одном из кафе города Каракол и, по ее утверждению, сотрудники милиции сами подкинули в автомашину ее сына мешочек с драгоценностями.

- У милиционеров было много времени, чтобы подкинуть в машину моего сына всё, что угодно, т.к. они забрали ключи от его машины, надели на него наручники, после чего уже на своей машине увезли в ГУВД Каракола, а его автомобиль оставили у того кафе. Затем милиционеры снова привезли сына к этому кафе и "стали проводить обыск" его машины и в багажнике "нашли" мешочек с бижутерией и серебром, – сообщила И.Ж. – Потом милиционеры увидели, что в кафе установлена камера видеонаблюдения, тогда они сняли ее и удалили все записи, где было зафиксировано само задержание и обыск машины. Затем, когда сына привезли в Октябрьский РУВД Бишкека, к нему, чтобы получить признательные показания, применили пытки, и только вмешательство адвоката спасло ему жизнь.

Как отметила И.Ж., благодаря профессиональным действиям адвоката, следы побоев, которые сотрудники милиции нанесли М.Б., удалось зафиксировать. Кроме того, есть справка из БНИЦТиО о наличии телесных повреждений у задержанного, где в графе "диагноз" записаны "ушиб и кровоподтеки поясничного отдела позвоночника и правого бедра", а в качестве причины указывается "избиение сотрудниками милиции".

Выслушав жалобы и доводы заявительницы, Омбудсмен Кыргызской Республики взял ее обращение под свой контроль. В настоящее время запланированы мероприятия по проверке указанных фактов совместно с органами прокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/382138
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, кража, пытки, Бишкек, Кыргызстан, Мирбек Атабеков
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