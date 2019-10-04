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Кыргызстан некому защищать в судах? Правительство объявило тендер

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- Оксана Гут
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Объявляется тендер на оказание юридических услуг для представления интересов Кыргызстана в различных судах. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

- Правительство Кыргызской Республики, в лице Центра судебного представительства правительства КР, объявляет открытый тендер и приглашает правомочных участников представить свои конкурсные заявки на оказание юридических услуг для представления интересов Кыргызской Республики в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах по искам, предъявляемым к/от Правительству Кыргызской Республики и к/от Кыргызской Республике, - говорится в сообщении.

С условиями тендера можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/13lFtyHhgaZomItZ24h7kysu2HL92FE9-?usp=sharing

Заполненные заявки для участия в тендере следует направлять на электронный адрес: center.court.rep@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/382140
Теги:
МИД, правительство, суд, тендер, Кыргызстан
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