Кыргызстан некому защищать в судах? Правительство объявило тендер

Объявляется тендер на оказание юридических услуг для представления интересов Кыргызстана в различных судах. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

- Правительство Кыргызской Республики, в лице Центра судебного представительства правительства КР, объявляет открытый тендер и приглашает правомочных участников представить свои конкурсные заявки на оказание юридических услуг для представления интересов Кыргызской Республики в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах по искам, предъявляемым к/от Правительству Кыргызской Республики и к/от Кыргызской Республике, - говорится в сообщении.

С условиями тендера можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/13lFtyHhgaZomItZ24h7kysu2HL92FE9-?usp=sharing

Заполненные заявки для участия в тендере следует направлять на электронный адрес: center.court.rep@gmail.com