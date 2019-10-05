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Получивший 12 лет за взятку чиновник ГРС отпущен под домашний арест

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- Бакыт Стамов
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Только в прошлом году приговоренный судом за взяточничество на 12,5 лет заключения бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбек Алмаматов отпущен под домашний арест. Об этом сообщает издание jebe.media со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, в марте прошлого года в Октябрьском районном суде Бишкека чиновник был приговорен к 12,5 годам заключения. 9 июля дело уже рассматривалось в горсуде, который отправил дело на пересмотр. За это время Алмаматов решением суда был отпущен под домашний арест.

Отметим, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он собирал с учащихся автошкол деньги за успешную сдачу экзаменов на получение водительских удостоверений.

Кроме этого, Алмаматов проходит основным свидетелем по делу убийства Камилы Дуйшебаевой. По словам адвоката одного из подозреваемых, именно он оболгал ее подзащитного.


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URL: https://www.vb.kg/382147
Теги:
ГРС, задержание, суд, взятка, Бишкек, Кыргызстан, Камила Дуйшебаева, Арест
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