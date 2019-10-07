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Кыргызстанского проповедника отправят из РФ на родину

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- Евгений Денисенко
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В Смоленске сотрудниками ФСБ совместно с пограничниками задержан гражданин Кыргызстана Абдилашим А, который является приверженцем религиозного движения "Таблиги Джамаат". Оно запрещено, за исключением Кыргызстана, в России и еще ряде государств, в том числе в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае.

Как сообщают местные СМИ, кыргызстанца первоначально задержали за нарушение правила пересечения госграницы РФ. Но в дальнейшем выяснилось, что уже в течение ряда лет он занимается на территории страны, включая ее столицу, проповеднической деятельностью, выступая от имени "Таблиги Джамаат".

Суд принял решение о депортации Абдилашима А. в Кыргызстан


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URL: https://www.vb.kg/382148
Теги:
Россия, Таблиги Джамаат, Кыргызстан, Мигрант
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