Кыргызстанского проповедника отправят из РФ на родину

В Смоленске сотрудниками ФСБ совместно с пограничниками задержан гражданин Кыргызстана Абдилашим А, который является приверженцем религиозного движения "Таблиги Джамаат". Оно запрещено, за исключением Кыргызстана, в России и еще ряде государств, в том числе в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае.

Как сообщают местные СМИ, кыргызстанца первоначально задержали за нарушение правила пересечения госграницы РФ. Но в дальнейшем выяснилось, что уже в течение ряда лет он занимается на территории страны, включая ее столицу, проповеднической деятельностью, выступая от имени "Таблиги Джамаат".

Суд принял решение о депортации Абдилашима А. в Кыргызстан