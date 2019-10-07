В Сочи задержали объявленного в международный розыск кыргызстанца

При прохождении паспортного контроля на российско-абхазской границе, в международном пункте пропуска "Адлер" (Сочи) сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю был задержан гражданин Кыргызстана. В ходе проверки выяснилось, что он уже как месяц объявлен в международный розыск за преступления, совершение у себя на родине.

Стало известно, что в КР в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда". Однако в процессе следствия подозреваемому удалось скрыться на территории России. И вот теперь он был обнаружен при попытке выехать с территории России в Абхазию.

Задержанный, как сообщили в региональном Управлении ФСБ, передан сотрудникам полиции Сочи. Теперь будет решаться вопрос о возвращении его на родину и передаче правоохранительным органам Кыргызстана.