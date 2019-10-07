В Бишкеке прошел благотворительный марафон

Вчера, 6 октября, в столице прошел Бишкекский международный марафон "Мол Булак Куз Деми", в котором приняли участие около 3 000 участников.

В этом году марафон проходит в 4-й раз под слоганом "Бегущие сердца" и носит благотворительный характер, где 100 сомов со взноса каждого участника пойдут на лечение детей с пороком сердца.

По данным организаторов, в марафоне участвуют представители более 20 стран: Кыргызстана, Казахстана, России, США, Франции, Эстонии, Германии, Италии, Китая, Турции, Катара, Индии, Аргентины, Великобритании и др.

От издания "Вечерний Бишкек" в благотворительном забеге принял участие сотрудник редакции Бахтияр Куранбаев, который является неоднократным призерам различных забегов в мире. Кроме этого, он призер соревнований по вольной борьбе, пляжной борьбе и сумо.