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В Бишкеке прошел благотворительный марафон

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- Бакыт Стамов
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Вчера, 6 октября, в столице прошел Бишкекский международный марафон "Мол Булак Куз Деми", в котором приняли участие около 3 000 участников.

В этом году марафон проходит в 4-й раз под слоганом "Бегущие сердца" и носит благотворительный характер, где 100 сомов со взноса каждого участника пойдут на лечение детей с пороком сердца.

По данным организаторов, в марафоне участвуют представители более 20 стран: Кыргызстана, Казахстана, России, США, Франции, Эстонии, Германии, Италии, Китая, Турции, Катара, Индии, Аргентины, Великобритании и др.

От издания "Вечерний Бишкек" в благотворительном забеге принял участие сотрудник редакции Бахтияр Куранбаев, который является неоднократным призерам различных забегов в мире. Кроме этого, он призер соревнований по вольной борьбе, пляжной борьбе и сумо.


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URL: https://www.vb.kg/382152
Теги:
благотворительность, марафон, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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