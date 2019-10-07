8 октября в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Внимание! В некоторых районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Белинский" 8 октября с 9 утра до 17 часов будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Турусбекова, Баялинова, Абдрахманова и проспектами Манаса, Жибек Жолу. В том числе:
• Детские сады №28, №57, №75;
• Школа №27, №75, №33;
• Частные детские сады: Junior Land, "Крепыш", "Антошка", "Антошка плюс", "Айкол";
• ЦСМ №3
• Детский медицинский центр "Альфа S";
• Национальная библиотека КР им. Осмонова;
• Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласыгына;
• Кыргызская национальная филармония им. Т.Сатылганова;
• Дворец спорта им. К. Кожомкула;
• Магазин "Океан";
• Городская гинекологическая больница №3;
• Национальный статистический комитет КР;
• Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
• Кыргызский национальный драматический театр им. Т. Абдымомунова;
• Служба сбыта г.Бишкек;
• Центральный музей им. полковника С. Наматбаева;
• Государственное агентство по управлению бюджетными кредитами;
• Департамент государственных закупок;
• Почетное консульство Швеции в КР;
• Отель Park Hotel Bishkek;
• Центральный Государственный архив общественно-политической документации КР;
• Академия государственного управления при Президенте КР;
• Управление муниципального имущества мэрии г. Бишкек;
• Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова;
• Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями;
• Почтовое отделение связи №33;
• Кыргызский государственный театр юного зрителя им. Б. Кыдыкеевой;
• РПО РМТР телекомпания;
• Музей национальной академии художеств им. Т. Садыкова.
Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.
- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечается в сообщении.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.
Фото факты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458.