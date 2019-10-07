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"Росинбанк" официально стал называться "Керемет Банк"

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- Екатерина Улитина
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"Открытое акционерное общество "Российский Инвестиционный Банк" прошло процедуру перерегистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики в связи с изменением фирменного (официального) наименования на Открытое акционерное общество "Керемет Банк". 

Открытому акционерному обществу "Керемет Банк" (далее – Банк) 3 октября 2019 года на основании ходатайства Банка была проведена замена лицензии №049 и перечня разрешенных банковских операций к лицензии № 049 на право проведения банковских операций в национальной и/или иностранной валюте соответственно", - говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, в 2018 году Национальный банк выкупил 71,66% акций "Росинбанка". Данное решение было принято, чтобы не допустить дестабилизации в банковском секторе страны и для защиты интересов вкладчиков.

Несколько месяцев спустя Нацбанк капитализировал в "Росинбанк" еще 3 млрд сомов, тем самым доведя свою долю до 95%.

Руководство Национального банка сообщало, что намерено провести ребрендинг "Росинбанка" и после стабилизации его работы, рассмотреть вопрос продажи в частные руки.


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URL: https://www.vb.kg/382160
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Министерство юстиции, НБ КР, #Росинбанк
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