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Что пожелал Жээнбеков Путину в его день рождения?

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 октября, поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства КР и распространила текст поздравления.

- Ваша мудрая и многогранная политика, отличающаяся высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач, направленная на всестороннее развитие и процветание России, пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества, - отметил Жээнбеков.

Он также подчеркнул, что благодаря личному вниманию Владимира Путина и конструктивному подходу к развитию кыргызско-российского сотрудничества, отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень.

- Глубоко убежден, что многовековые узы дружбы и единая история послужат основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, - говорится в поздравительном послании.

Глава государства Кыргызстана пожелал российскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/382161
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, праздник, Россия, Кыргызстан, поздравление, кыргызско-российское сотрудничество
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