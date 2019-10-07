Фильмы из Кыргызстана представлены на фестивале в Нальчике

Северо-Кавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки", уже 13-й по счету, открылся 5 октября в столице Кабардино-Балкарской Республики городе Нальчике. Для участия в конкурсе отобраны 56 фильмов, в том числе два из Кыргызстана.

Как рассказал директор фестиваля Ильяс Богатырев, этот кинофорум посвящен памяти его основателя и первого президента Сулиеты Кусовой-Чухо. Он скончалась в ноябре прошлого года в Махачкале, на следующий день после закрытия 12-го кинофестиваля "Кунаки". Выросший из народной инициативы в сочинском поселке Лазаревский, он сначала собирался на Кубани, а потом стал проводиться в различных городах этого российского региона. Назван в честь старинного кавказского понятия куначества - гостеприимства и дружбы между людьми различных национальностей и вероисповедания. Про название, сама Сулиета Кусова-Чухо говорила так: "Куначество это старинный кавказский обычай, на котором здесь очень многое держится. Всех нас объединяла общая идея: разные лица - одна страна. Сегодня она актуальна как никогда: важно, чтобы разноголосие не превратилось в разногласие".

По словам Богатырева, особенность конкурсной программы в том, что в каждом показе собраны контрастные по тематике и режиссуре фильмы: "По сути, фестиваль уже несколько лет работает как международный. И мы стараемся каждый год привлекать новых участников". На сей раз на фестивале представлены документальные фильмы не только из Северного Кавказа и других регионов России, но также из Сербии, Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, Абхазии, Беларуси. От Кыргызстана это картины "Далеко" режиссера Айназ Турдуматовой и "Ата Бейит" режиссера Алижана Насирова.

Фестиваль продлится до 9 октября, победителей выявят в пяти номинациях. Будет также определен обладатель "Гран-при". Кроме того, учрежден специальный приз имени Сулиеты Кусовой "за активную деятельность и принципиальную гражданскую позицию".