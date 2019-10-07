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Из Бурятии выдворили двух нелегалов-кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Двум гражданам Кыргызстана, длительное время находившимся на территории России, в Республике Бурятия, без соответствующих разрешений, пришлось вернуться на родину. Они были выдворены по решению суда, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по этому региону РФ.

Отмечается, что 45-летнего кыргызстанца задержали в ходе проверки документов в поселке Заиграево, другого его соотечественника - недалеко от торгового центра в городе Улан-Удэ. У обоих сроки пребывания истекли еще в прошлом году, однако Россию они вовремя не покинули.

"В рамках исполнительного производства судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов доставили мигрантов из изолятора временного содержания в аэропорт Иркутска. Затем после оформления процессуальных документов на пункте пропуска отправили их рейсовым самолетом до города Ош Кыргызской Республики", - проинформировали в УФССП по РБ.


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URL: https://www.vb.kg/382164
Теги:
задержание, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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