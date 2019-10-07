Милиция просит помочь в опознании трупа мужчины (осторожно фото)

ГУВД Чуйской области просит опознать труп мужчины.

По данным ведомства, 4 октября в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины в селе Совхоз Фрунзе, примерный возраст 30-35 лет, с признаками насильственной смерти.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные, брови густые черные.

Был одет: кофта синего цвета с длинными рукавами с надписью "FILA-ORIGINAL", синие джинсовые брюки, носки черного цвета, на шее имеется серебренная цепочка с крестом.

Особые приметы: на левой руке татуировка (рисунок с орнаментом), один верхний передний зуб из желтого металла.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просьба обратиться в ОВД Сокулукского района или сообщить по телефонам: 0(701) 80-18-03, 0(3134) 5-33-80 или в 102.