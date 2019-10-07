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Кража несовершеннолетней невесты в Таласе. Милиция проверяет информацию

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- Екатерина Улитина
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В УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней девушки, с целью принудительного проведения обряда бракосочетания. Об этом VB.KG сообщили в милиции области.

Отметим, сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором, судя по всему, похищенную девушку, готовят к обряду бракосочетания нике. Девушка плачет и кричит, тем временем присутствующие люди играют на баяне и поют песни. Женщины, несмотря на крики девушки, выводят ее силой из-за занавески к гостям.

В комментарии, сказано, что девушке на видео 16 лет, она 2003 года рождения, а действие происходит в Таласе.

В УВД Таласской области сообщили, что проверяют данную информацию.

Обряд ала-качуу или похищение невесты является незаконным в Кыргызстане. Несмотря на это, случаи похищения девушек с целью вступления в брак происходят довольно часто. Девушки отказываются от обвинений под давлением родственников своих или супруга. Большой общественный резонанс эта тема получила после трагедии с Бурулай, которую убил несостоявшийся "жених".


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URL: https://www.vb.kg/382167
Теги:
ГУВД, МВД, кража невест, похищение, Таласская область, Кыргызстан
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Комментарии
кыргыз
07.10.2019, 12:20

Дикари!Видно,что она ещё ребенок.

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Прохожий
07.10.2019, 13:06

Судить надо за сам факт похищения, а не за подачу заявления от пострадавших. Ни девушка, ни ее родители не будут подавать заявление в милицию. И даже если подадут - через день заберут.

В Кыргызстане законы пишутся для преступников депутатами-коррупционерами.

Допустим, преступник изнасиловал девушку - пока девушка не подаст заявление, никто нести ответственности не будет. Если вас искалечили - пока заявление не подадите, никого наказывать не будут.

Надо судить за факт совершения преступления, а не за подачу заявления.

Надо менять законы. Ежегодно сотни девушек насильно похищаются и "выходят замуж". И скольких посадили ?

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