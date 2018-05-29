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Трагедия под носом у милиции: обещал убить, и... убил

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- Марина Осипова
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Сколько на самом деле девушек похищают в Кыргызстане ради вступления в брак против воли - не скажет никто. И, к сожалению, нет реальной статистики, сколько из них в результате таких "браков" или похищений гибнут. От рук своих "женихов", их родственников, или кончают жизнь самоубийством.

Даже те цифры, которые удается выяснить неправительственным организациям (государственные структуры себя в этом вопросе не слишком утруждают), не отражают всей чудовищной картины.

Зачастую сами же родственники похищенных и в результате погибших стараются умолчать причины произошедшего. Стыдно им. Потому что после того, как девушку крадут и надевают на нее платок, практически в первую же ночь ее насилуют - чтобы уже точно не смогла уйти в отчий дом. Это извечное "что люди скажут" калечит жизнь многим молодым кыргызстанкам.

А тем родителям, которые действительно любят своих дочерей и хотят им лучшей участи, приходится, как правило, самим защищаться от "женихов". На правоохранительные органы надежда слабая. А теперь, наверное, и вовсе не будет.

Речь о трагедии, которая развернулась 27 мая в ОВД Жайылского района. Здесь "жених", каким-то образом попав в комнату для приема граждан, где находилась похищенная им девушка, заколол ее ножом.

Как удалось выяснить VB.KG, жертва и ее похититель были знакомы раньше. Мужчина оказывал девушке знаки внимания и более того - звал замуж. На что она своего согласия не давала. У нее был другой молодой человек, с которым они собирались создать семью. Не успели.

Девушку, назовем ее Асель, похитили вечером возле дома. Свидетелем преступления стал соседский парень, который сначала сам попытался помочь "невесте" спастись от похитителей - не получилось. Двери машины уже были закрыты изнутри, авто рвануло из двора... Парень тут же сообщил об этом отцу Асель. Родные выехали вслед похитителям, обратились в милицию, но время уже было упущено...

Что произошло потом, мы в подробностях писали в материале "Жених" насмерть заколол ножом 20-летнюю девушку в отделении милиции.

И еще один ужасный момент во всей этой истории. "Жених" предупреждал Асель о том, что если она не будет с ним, не будет ни с кем - он ее убьет. Что и совершил.

Могли ли что-то сделать родители? Вряд ли. Ведь пока не будет в корне изменена психология отношения правоохранительных органов к насилию в отношении женщин, к угрозам убийством, на новостных лентах будет еще много подобных историй...

URL: https://www.vb.kg/371125
Теги:
МВД, похищение, убийство, Кыргызстан
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