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"Жених" насмерть заколол ножом 20-летнюю девушку в отделении милиции

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- ВБ
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27 мая 2018 года примерно в 22.00 часов в ОВД Первомайского района в г. Бишкек поступило сообщение о факте похищения девушки с целью вступления в брак.

По данному факту в целях установления всех обстоятельств и задержания подозреваемых были направлены ориентировки во все районные управления и отделы г. Бишкек и Чуйской области. По данной ориентировке через некоторое время на посту в селе Сосновка сотрудниками ОБДД Чуйской области была остановлена автомашина марки "Субару-Аутбэк" под управлением 29-летнего Б.Д. В салоне автомашины находились двое пассажиров - 30-летний С.А. и 20-летняя Т.Б.

Все указанные лица были доставлены сотрудниками ОБДД Чуйской области в ОВД Жайылского района. По приезду в ОВД Жайылского района сотрудник ОБДД Чуйской области в дежурной части начал оформлять документы для передачи данных лиц, гражданка Т.Б.(невеста) в это время находилась в комнате приема граждан. Через какое-то время гр. Б.М. (жених) зашел в комнату приема граждан и закрылся изнутри, из комнаты начали исходить шум и звуки борьбы.

Сотрудники милиции, взломав дверь, вошли в комнату, где девушка была обнаружена в окровавленном состоянии. Так называемый жених нанес ножевые раны молодой девушке и себе. Сразу же была вызвана скорая помощь, обоих доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области.

20-летняя девушка, уроженка Жалал-Абадской области, являлась жительницей г. Бишкек. От полученных травм, не приходя в сознание, скончалась в отделении реанимации, а 29-летний молодой человек был прооперирован, находится в больнице, он уроженец Таласской области.

Второй пассажир - 30-летний С.А. - передан в следственную службу ОВД Жайылского района. Данный факт зарегистрирован ОВД Жайылским районом, возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.

По данному факту также начато служебное расследование, сообщает ГУВД Чуйской области.

URL: https://www.vb.kg/371101
Теги:
ГУВД, МВД, кража невест, убийство, Чуйская область
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Комментарии
Гражданин
28.05.2018, 14:05

Это еще раз говорит, что в милиции работают не профессионалы, как мог преступник задержанный убить прямо в отделении милиции потерпевшую, либо это халатность сотрудников милиции, либо они были в сговоре с этим преступником, дали ему нож и возможность свести счеты с потерпевшей. Какое после этого доверие нашей милиции?

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ну он
28.05.2018, 14:27

явно неадекват, но главное живучий-то какой, а вообще не понятно, что делали остальные пока псих резал девушку, ждали когда он ее покрошит как мясо?! 

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Райзап
28.05.2018, 15:21

Даже в стенах родненькой милиции бессмысленно искать защиты от криминала, не говоря уже об общественных местах. Настолько плотно срослись в дружбе и сотрудничестве блюстители порядка и ее нарушители.

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