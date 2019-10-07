Жээнбеков: Осмоналиев и ему подобные эксперты всегда пытаются очернить нас

Экс-депутат Равшан Жээнбеков прокомментировал точку зрения доктора юридических наук, профессора Кайрата Осмоналиева по поводу того, что в событиях в Кой-Таше может появиться и "американский" след, к которому имеют непосредственное отношение сам Жээнбеков и ряд других известных отечественных деятелей. Напомним, заявление Осмоналиева вышло в материале редакции VB.KG: "Равшан Жээнбеков агент иностранного влияния?".

По словам экс-депутата, в авторитарных странах всегда в своих бедах, в том числе в политических и экономических проблемах пытаются найти виновников в виде каких-либо третьих сил.

- Это касается, как Кыргызстана, так и соседних стран с их более жесткими авторитарными режимами. Сторонникам данной теории выгодно обвинять таких политиков, как мы, то есть демократические силы, в том, что мы являемся агентами ЦРУ или внешнего влияния. Мол, мы пытаемся дестабилизировать обстановку в стране или совершить революцию и перевороты. В Кыргызстане такие люди как Кайрат Осмоналиев и ему подобные продажные эксперты всегда играют на стороне таких режимов, очерняя демократию и демократических политиков, - сказал он.

Кем вы себя больше считаете, пророссийским или прозападным политиком?

- Я думаю это не совсем правильно разделять наших политиков по такому принципу. Мы должны делиться только на тех, кто поддерживает авторитарный режим и тех, кто за демократическую форму правления. Я всегда боролся с авторитарными режимами, когда власть концентрировалась в руках одного человека. Мы должны все-таки создавать демократическую страну и в Кыргызстане должно быть больше демократических политиков.

Вы ждете, что на вас будет усилено давление?

- Я не думаю, что давление будет усиливаться, чем в предыдущие годы. Другое дело, что в авторитарных странах всегда надо находить крайних, всегда надо находить шпионов и делать из них крайних. В отношении меня и таких политиков как я это будет скорее и дальше продолжаться. Тем более, что последние 10 лет это и происходит. При этом используют в качестве инструментов СМИ: Дело №, Радар и, к сожалению, Вечерний Бишкек.