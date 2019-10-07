Бекназаров все-таки поедет послом в Малайзию? (фото)

В кыргызскоязычных СМИ вновь появилась информация о назначении экс-генерального прокурора КР Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии. На этот раз информация в argument.kg подкреплена письмом, отправленным дипломатами из посольства Малайзии в Узбекистане.

"Посольство далее имеет честь сообщить последнему, что правительство Малайзии согласно с назначением Азимбека Бекназарова новым Чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Малайзии", - говорится в письме.

Если письмо подлинное, переписка велась между посольствами Кыргызстана и Малайзии в Ташкенте. В Бишкеке нет посольства Малайзии, а миссия страны представлена консульством.

Отметим, что на бланке нет печатей и подписей, которые могли бы свидетельствовать о подлинности письма. Однако, есть входящий номер.

Ранее Азимбек Бекназаров опроверг информацию о своем назначении в диппредставительство Кыргызстана в Малайзии. В настоящее время он не доступен для комментариев.

Однако, бывший посол Кыргызстана в этой стране Кылычбек Султан на вопрос VB.KG сообщил, что письмо вполне может оказаться подлинным.

- Да, это вполне может быть ответом, то есть агреманом (предварительное согласие одного государства о назначении определенного лица в качестве посло другого государства - VB.KG). Но для меня не понятно, зачем был сделан этот слив, так как обычно официально опубликование такого рода документов в СМИ не практикуется. Могу предположить, если конечно этот документ не фейк, то есть определенные силы в системе МИД КР или в аппарате президента не желающие допустить назначение Бекназарова послом в Малайзии, - говорит Кылычбек Султан.