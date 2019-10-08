Виталий Люкс: Если найду невесту в Кыргызстане, то останусь здесь

В Кыргызско-Немецком Доме в г. Бишкек футболисты национальной сборной Кыргызстана Виталий Люкс и Эдгард Бернхард встретились с участниками проекта "Немецкая футбольная школа в Кыргызстане".

Руководитель Немецкой диаспоры в Кыргызстане, экс-вице-премьер-министр Валерий Диль назвал футболистов - опорой моста дружбы и выразил им восхищение за успехи победы. Кроме этого, он рассказал о работе Немецкого дома и диаспоры в Кыргызстане.

- Мы рады вас видеть в Немецком доме. Мы делаем все чтобы сохранить немецкий этнос в Кыргызстане, это не так просто, но мы стараемся. Все вместе проводим наши национальные и религиозные праздники, организовываем языковые детские лагеря и многое другое, - сказал он.

Очень важным направлением деятельности Валерий Диль назвал налаживание серьезных деловых, культурных отношений между Кыргызстаном и Германией.

- И мы не говорим, а делаем. Сейчас на средства Германии строится родильный дом в Бишкеке, Джалал-Абаде им Оше.

В год поступает 2.5 млн евро – на лечение туберкуклеза, 2.5млн евро на материнство и детство, 2.5 млн евро на программы по предотвращение СПИДа. Всего 10 млн евро в год приходит из Германии на поддержку социальной сферы в Кыргызстане. Меня часто спрашивают почему не так активны другие страны? Ответ один, немцы проживали в Кыргызстане, у нас хорошие отношения к нашей второй Родине и мы это ценим. А Германия поддерживает всех своих немцев в других странах, – рассказал Валерий Иссидорович.

Затем гостям была показана презентация об истории проекта. Далее во время блиц-интервью футболистам пришлось нелегко: юные фанаты забросали кумиров каверзными вопросами, например, когда они примут участие в чемпионате мира, какие финты они умеют делать, сколько надо тренироваться? Какое количество клубов они сменили, как они попали в сборную?

И, наконец, не хотят ли они остаться в нашей стране после окончания контракта? И если на этот вопрос один из футболистов ответил, что у него есть девушка, то другой удивил и пошутил, что готов остаться в Кыргызстане, если найдет здесь невесту.

На вопрос от родителей юных футболистов: что в футболе важнее талант или труд, оба футболиста ответили, что конечно труд. И рассказали, что все детство проводили во дворе с мячом, и сейчас для них футбол и работа и увлечение, и на тренировках они часто бывают два раза в сутки. И посоветовали детям побольше тренироваться и учиться думать, а для этого стараться хорошо учиться.

На приглашение ребят прийти к ним на тренировку, футболисты ответили, что пока у них интенсивные тренировки, а в перерыве они обязательно приедут и проведут мастер класс.

Автографы Виталий Люкс и Бернхард оставили не только на чистых листах, мечах, но и на рукавах толстовок, на форме мальчишек.

Из истории проекта: Как пояснили организаторы встречи, Общественное Объединение "Народный Совет немцев Кыргызской Республики", являясь организацией, выполняющей функцию культурного моста между Кыргызстаном и Германией, в 2016 году начала работу над проектом "Немецкая футбольная школа в Кыргызстане", но об этом по порядку…

В период с 5 по 8 октября 2016 года состоялась поездка делегации уполномоченного Федеральным Правительством Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств г-на Хартмута Кошика в Кыргызстан по случаю очередного заседания межправительственной комиссии.

После приема в Немецком Доме г. Бишкек, 6 октября делегация посетила товарищеский матч между сборной Кыргызстана и Ливаном. К удивлению немецкой стороны, за сборную Кыргызстана играли три немца из Германии.

Казалось бы – ничего особенного, в футболе это частое явление, когда руководство клубов "покупает" успешных игроков для своих команд, но это был совершенно другой случай… Виктор Майер, Виталий Люкс и Едгар Бернхард – легионеры сборной Кыргызстана являются этническими немцами, то есть они родились в Кыргызстане.

В 90-е годы, когда началось переселение немцев из бывших стран СНГ в Германию, их семьи эмигрировали в Германию. Там они все трое с раннего возраста начали профессионально заниматься футболом, играют за различные футбольные клубы Германии, а с 2015 года вошли в сборную Кыргызстана.

7 октября в Резиденции Президента КР состоялось 11 заседание межправительственной комиссии, но котором, по инициативе господина Кошика, было принято решение внести в Коммюнике, в раздел молодежной работы формулировку: "Комиссия отметила большое значение интенсификации работы с молодежью. Поэтому она рекомендует рассмотреть возможность создания немецких футбольных школ, как это делается уже в Польше. Это позволит детям и молодежи, играя в футбол, параллельно учить немецкий язык…"

Таким образом началась работа над проектом – написание концепции. В качестве партнера по проекту выступила Федерация Футбола Кыргызской Республики: предоставили футбольные поля, раздевалки, а также выделили профессиональных тренеров. Главный тренер проекта - технический директор Федерации Футбола Анарбек Ормомбеков.

Народный Совет немцев предоставил преподавателей немецкого языка, которые выступают в роли языковых ассистентов: Адмагуль Аджыбекову, Софию Игнатову (Кант) руководителем проекта стала Юлия Герт, которые на основе методических материалов по футболу, разработали языковые материалы для занятий с футболистами.

Данная Концепция была представлена и одобрена на 12 заседании межправительственной комиссии в 2017 году в г. Берлин и с 1 января 2018 году проект заработал.

Руководитель проекта, тренера и языковые ассистенты начали процесс отбора детей и подростков в проект. И уже 21 марта состоялись первые тренировки в двух детских группах. Со временем открылась еще одна группа в Бишкеке и в 2019 году в Канте, на базе футбольного клуба Абдыш-Ата.

23 мая 2018 года состоялось официальное открытие проекта – подписание партнерского соглашения между Федерацией Футбола Кыргызской Республики и Общественным Объединением "Народный Совет немцев Кыргызской Республики".