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Погода на 8-9 октября: Дожди, в горных районах снег

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение на 8-9 октября. Ожидается понижение температуры, в некоторых районах интенсивные осадки.

Так, днем 8 октября на большей части территории Чуйской, Таласской, Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей и в некоторых районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, в предгорных и горных районах снег.

В ночь на 9 октября преимущественно дожди, в горных районах снег.

Днем 9 октября на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей и в некоторых районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской областей также дожди, в горных районах снег.

Ветер 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/382184
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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