МИД КР призывает кыргызстанцев не перевозить за рубеж чужие бандероли

В последнее время участились случаи задержания граждан Кыргызской Республики со стороны службы безопасности и таможенного органа международного аэропорта г. Дубай по фактам незаконного ввоза запрещенных в Объединенных Арабских Эмиратах лекарственных препаратов, в частности препарата "Лирика" (наркосодержащий препарат, выписываемый в качестве обезболивающего). В связи с чем МИД КР распространило предупреждение.

- МИД Кыргызской Республики призывает граждан Кыргызской Республики, во избежание возможных арестов и уголовного преследования, быть бдительными и не принимать в аэропортах от незнакомых и сомнительных людей различные бандероли, конверты и посылки для дальнейшей передачи неизвестным лицам по прибытию в иностранные государства, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обнаружения компетентными органами иностранных государств запрещенных к ввозу на территорию той или иной страны различного рода предметов, препаратов, ответственность будет возложена на самих граждан.

Перед выездом за границу, гражданам рекомендуется внимательно знакомиться с таможенными правилами и внутренним законодательством страны выезда.