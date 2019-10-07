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МИД КР призывает кыргызстанцев не перевозить за рубеж чужие бандероли

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- Оксана Гут
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В последнее время участились случаи задержания граждан Кыргызской Республики со стороны службы безопасности и таможенного органа международного аэропорта г. Дубай по фактам незаконного ввоза запрещенных в Объединенных Арабских Эмиратах лекарственных препаратов, в частности препарата "Лирика" (наркосодержащий препарат, выписываемый в качестве обезболивающего). В связи с чем МИД КР распространило предупреждение.

- МИД Кыргызской Республики призывает граждан Кыргызской Республики, во избежание возможных арестов и уголовного преследования, быть бдительными и не принимать в аэропортах от незнакомых и сомнительных людей различные бандероли, конверты и посылки для дальнейшей передачи неизвестным лицам по прибытию в иностранные государства, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обнаружения компетентными органами иностранных государств запрещенных к ввозу на территорию той или иной страны различного рода предметов, препаратов, ответственность будет возложена на самих граждан.

Перед выездом за границу, гражданам рекомендуется внимательно знакомиться с таможенными правилами и внутренним законодательством страны выезда.


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URL: https://www.vb.kg/382187
Теги:
грузоперевозки, задержание, контрабанда, уголовная ответственность, Кыргызстан, таможня, МИД
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