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Юные кыргызстанцы стали финалистами международного конкурса "Наши герои"

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- Евгений Денисенко
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В Москве подведены итоги открытого международного конкурса "Наши герои". По его результатам в Международный детский центр "Артек" на 12-ю смену 2019 года (с 17-18 октября по 6-7 ноября) поедут 34 финалиста из разных стран СНГ, в том числе трое – из Кыргызстана.

Этот конкурс проводится федеральным агентством "Россотрудничество" и движением "Сделаем вместе!" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. И направлен, как подчеркивается, на развитие общегуманитарных и культурных связей между государствами, патриотическое воспитание и просвещение участников через воссоздание общего исторического и культурного прошлого, которое связывает их родину и Россию.

В Минпросе РФ рассказали, что в нынешнем конкурсе, который стартовал 1 сентября, приняли участие почти 13 тысяч учеников 7-10 классов из 150 образовательных учреждений 11 стран. Они готовили урок-презентацию о героической личности (историческом персонаже или современнике), чьи заслуги значимы как для их страны, так и для России. Более половины представленных работ были посвящены героям Великой Отечественной войны.

Победителей объявили на заседании оргкомитета конкурса с участием первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Павла Зеньковича. Он отметил, что акция прошла успешно, и выразил надежду, что она станет традицией.

– В целом, у нас получился хороший механизм взаимодействия и надо подумать, как его применить на других направлениях. Но сейчас нам важно правильно и красиво провести финальный международный этап в "Артеке", - сказал первый Зенькович.

От Кыргызстана в финал прошли трое: учащиеся бишкекской школы-гимназии №24 имени А.Токомбаева 16-летний Алексей Буренко и 15-летний Никита Каиль, а также ученица школы имени А.Чехова 13-летняя Асель Турсуналиева.


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URL: https://www.vb.kg/382195
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