В Нижневартовске двое граждан КР попались на наркозакладках

За участие в наркоторговле в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) задержаны двое граждан Кыргызстана. Им предъявлены обвинения в совершении 27 преступлений по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как проинформировали в Следственном комитете РФ по ХМАО-Югре, обвиняемые, в возрасте 17 и 22 лет, вступив между собой в преступный сговор, осуществляли на территории города Нижневартовска сбыт наркотических средств через тайники-закладки. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в сентябре 2019 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли такие закладки в разных местах города.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Нижневартовск в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. За совершение данных преступлений молодым людям грозит длительный срок лишения свободы", - отметили в СК по ХМАО-Югре.