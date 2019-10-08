Моим первым объявлением в "Вечерке" был простой текст: "стригу газоны"

Александр Стефанцев каждый день занимается сотворчеством с самым великим мастером - природой. Он создает экосистемы, в которых гармония и красота живой природы аккуратно и естественно сочетаются с архитектурным стилем дома. Сейчас даже не верится, что первым рекламным объявлением Александра в "Вечерке" был простой текст: "стригу газоны". Профессия ландшафтного дизайнера стала стилем жизни не только Александра, но и всей его семьи.

-Ландшафтная архитектура и дизайн - это наука или современное название профессии садовника?

- Без сомнения, это профессия, причем многогранная. Это бесконечный поиск компромиссов между своей идеей и видением сада, возможностями и пожеланиями заказчика, архитектурными рамками жилых объектов. Ландшафтный дизайн должен создавать связь между людьми и природой, это относится не только к растениям, но и к организации пространства, его воздействию на людей, оказавшихся в нем. Чтобы стать профессионалом, важно уметь замечать детали, прислушиваться к советам и всегда серьезно относиться к мелочам. Природа дает нам огромную палитру инструментов, нужно только уметь видеть и правильно это использовать при создании сада.

- Сад "под ключ" - дорогое удовольствие?

- Безусловно, создание комфортной экосистемы требует вложений. Но нельзя сказать, что ландшафтный дизайн - это привилегия состоятельных людей. Ведь стоимость заказа складывается не только из работы дизайнера, но и цены на материалы, которые используются. Соответственно, всегда можно подобрать компромиссный вариант. Мы с братом работаем в средней ценовой нише. Используем растения, выращенные в питомниках Германии: они более насыщенных цветов, правильных форм и прекрасно адаптируются в нашем климате. Конечно, мы также покупаем и рассаду из крупных питомников Кыргызстана, там есть потрясающие сорта роз, выведенные отечественной династией селекционеров - Жердяевыми.

- Каждый художник имеет свой уникальный почерк. В чем, на ваш взгляд, ваша особенность?

- Мне кажется, каждый ландшафтный архитектор в тот или иной период времени решает для себя определенные эстетические задачи. Интересно работать с эргономикой пространства, простотой форм и линий, балансом цвета. Если раньше мне нравились карликовые деревья или сложные формы стволов, которые мог моделировать самостоятельно, то сейчас пришел к пониманию, что лучшая форма того или иного растения - такая, какой ее задумал Бог. Но если говорить о творческом почерке, то я очень люблю создавать экосистемы с водоемами. Это актуально в нашем климате и очень красиво, особенно если водоем живой, с рыбками, кувшинками...

- А разве нет в ландшафтном дизайне моды на определенные виды растений или те же альпийские горки?

- Когда начинал работать, тоже думал, что люди будут копировать те или иные идеи. Но за все время у меня не было ни одного похожего сада! Потому что придомовая, жилая экосистема является продолжением внутреннего мира заказчика.

- У Вас дома, наверное, настоящий Эдем!

- Нет, - улыбается Александр. - У меня дома классический случай сапожника без сапог. По одной простой и радостной причине - у нас с женой четверо ребятишек, поэтому на приусадебном участке у нас не сад, а огород–кормилец. Но дети очень любят возиться с растениями - это у нас семейное.

- Традиционный вопрос нашей рубрики: как вы используете строчную рекламу в "Вечерке" для продвижения своих услуг? Что в вашем случае работает? - В столице уже создано много красивых садов, которые требуют постоянного профессионального сопровождения. Поэтому в строчных объявлениях в "Вечернем Бишкеке" мы предлагаем услуги по профессиональной обрезке деревьев, созданию правильных поливных систем, обновлению альпийских горок и так далее. И я очень рад, что появилась возможность на вашем сайте дополнять объявление фотографиями.

- Настольная книга ландшафтного дизайнера - это...

- ...матушка–природа. Она является источником вдохновения, служит примером дизайна и эстетики. Она учит не только гармоничным сочетаниям растений и света в саду, но и показывает, как выглядит истинная структура камня... Изучать это искусство нужно в первую очередь с созерцания окружающего нас, гулять по садам и паркам, пытаться понять: близко ли тебе все это. Ландшафтный дизайн - это не профессия, это стиль жизни.

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