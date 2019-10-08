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Четверо несовершеннолетних ограбили магазин и пытались взломать банкомат

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- Оксана Гут
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Один из подозреваемых - 17-летний К.А. водворен в ИВС

В Жайылском районе Чуйской области четверо несовершеннолетних подозреваются в двух преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 октября ОВД Жайылского района в АИС ЕРПП зарегистрировало факт хулиганства. Было начато досудебное производство.

В ходе досудебного производства выяснилось, что в ночь со 2 на 3 октября текущего года неизвестные лица сломали банкомат с целью хищения чужого имущества, принадлежащего филиалу одного из банка Кыргызской Республики, располагающегося в здании магазина в городе Кара-Балта. Однако, по неизвестным причинам злоумышленники не завершили преступление до конца.

В рамках проведённых следственно-оперативных мероприятий по горячим следам сотрудниками ОВД Жайылского района по подозрению в хулиганстве были задержаны 17-летние К.А., С.Д. и 16-летние У.С., М.А.

Позже стало известно, что вышеуказанные несовершеннолетние лица совершили еще одно преступление. А именно 3 октября 2019 года, сломав навесной замок входной двери одного магазина в городе Кара-Балта, тайно похитили женские вещи на сумму 8 тысяч долларов США и денежные средства на сумму 76 620 сомов, после скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по признакам предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

Один из подозреваемых гр. К.А. 2002 года рождения в порядке ст.98 УПК Кыргызской Республики был водворен в ИВС .

Проверяется причастность данных несовершеннолетних лиц к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.

Фото на главной иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/382209
Теги:
ГУВД, кража, несовершеннолетние, уголовная ответственность, хулиганство, Чуйская область, Кыргызстан
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