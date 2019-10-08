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Кыргызстан участвует в обеспечении экономической безопасности СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге прошло заседание Экспертного совета по экономике, организованного при Межпарламентской Ассамблее (МПА) СНГ. В проработке новых модельных для стран Содружества законопроектов приняли участие парламентарии, ученые и эксперты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета МПА СНГ.

Открывший заседание председатель Экспертного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. обозначил основную тему заседания - экономическая безопасность. Ее различные аспекты, такие, как стратегическое развитие СНГ, продовольственная безопасность входящих в него стран, новые вызовы и угрозы в сферах финансовой безопасности и интеграции, другие актуальные проблемы были отражены в последующих выступлениях докладчиков.

Собравшиеся занялись также формированием Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2020–2022 годы. Выступившие по этому пункту повестки дня заведующий кафедрой экономической теории экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Рязанов напомнил коллегам, что ряд значительных шагов в данном направлении уже сделан. Это, в том числе, разработка и принятие МПА СНГ Модельного инновационного кодекс для государств Содружества, модельные законов "О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции (услуг)", "О документах стратегического прогнозирования и планирования", "О государственной промышленной политике" и другие. Вместе с тем, по мнению Рязанова, требуется дальнейшее расширение соответствующей законотворческой деятельности.

В проект Перспективного плана предложено от Экспертного совета внести такие документы, как Концепция развития производительных сил СНГ на основе эффективного сочетания механизмов рынка и плана, Стратегия новой индустриализации на основе развертывания современной научно-технологической революции в СНГ на долгосрочную перспективу, модельные законопроекты о цифровом пространстве, его инфраструктуре и регулировании, о трансфере технологий и мерах по его поддержке, о формировании единого информационного пространства государств СНГ, о цифровой трансформации их отраслей промышленности.

Все эти предложения будут вынесены на очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам.


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URL: https://www.vb.kg/382218
Теги:
парламент, продовольствие, Россия, СНГ, Кыргызстан, экономика
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