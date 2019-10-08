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Иманалиев: Наш законопроект - покаяние государства перед репрессированными

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- Светлана Лаптева
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Депутат Каныбек Иманалиев один из инициаторов проекта по внесению поправок в существующие Законы о реабилитации репрессированных в 1918-1953 годы. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Напомним, что незадолго до этого в Бишкеке состоялся круглый стол, на котором депутаты, общественные деятели, представители культуры высказали свое отношение к этой инициативе.

Парламентарии предлагают сократить перечень составов преступлений, по которым исключалась реабилитация, а осуждение по ним считалось законным. Также определить новый порядок реабилитации репрессированных лиц, учредив для этих целей комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, которая образуется Жогорку Кенешем и действует при Институте истории, археологии и этнографии Национальной академии наук КР.

В состав комиссии предлагается внести представителей неправительственных организаций, специализирующихся на представительстве интересов граждан в судах - отбираются на конкурсной (рейтинговой) основе рабочей группой, образуемой профильным комитетом Жогорку Кенеша; трое ученых, специализирующихся в изучении истории Кыргызстана советского периода; по одному представителю от Омбудсмена, органов прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и государственной архивной службы Кыргызской Республики.

В справке обосновании отмечено, что Принятие Жогорку Кенешем предлагаемого законопроекта позволит утвердить историческую справедливость по событиям 1918-1953 годов, восстановить доброе имя многих граждан Кыргызстана, подвергшихся вопиющим противоправным массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий.

- Это будет и покаяние государства перед их памятью. Мы сможем сделать значительный шаг к незыблемости открытого общества и государства в Кыргызской Республике. Только такое общество способно построить справедливое государство, уважающее права и свободы гражданина и человека, – говорит депутат Каныбек Иманалиев.


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URL: https://www.vb.kg/382230
Теги:
законопроект, Жогорку Кенеш, Депутат, Каныбек Иманалиев
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