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Парень с девушкой, угрожая ножом, требовали от подростка купить им водку

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- Оксана Гут
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Сотрудниками столичной милиции задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

3 октября в ГОМ-2 УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Т.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот день примерно в 6:20 часов возле гипермаркета "Глобус", расположенного на пересечении улиц Масалиева - Тыналиева, угрожая ножом несовершеннолетнему Т.Б. 2008 года рождения, требовали от него купить бутылку водку "Серебро", после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 202 (разбой) УК Кыргызской Республики.

7 октября в ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками второго отдела городской милиции УВД Ленинского района были задержаны подозреваемые Н.Д. 1999 года рождения и С.Н. 1999 года рождения и были доставлены Следственную службу УВД Ленинского района. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/382233
Теги:
ГУВД, задержание, несовершеннолетние, разбой, Бишкек, Кыргызстан
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