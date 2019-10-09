В соответствии с указом президента Кыргызской Республики Департамент по охране и конвоированию ГСИН пополнился новобранцами осеннего призыва.

Как сообщает пресс-служба ГСИН, прибывшее молодое пополнение в настоящее время проходит курс молодого бойца в учебном сборе, где совершенствуют свои знания и навыки начальной военной подготовки, и изучают основные предметы общевойсковой подготовки.

Администрация учебного сбора проводят с ними занятия по государственно правовой, строевой, физической, огневой подготовке, общевоинским уставам, делает все, чтобы адаптация новобранцев проходила легко.

Психологи с первого дня их прибытия организовывают и проводят тестирование на МПУ, проводят коллективную и индивидуальную беседу с каждым воином, морально-психологически подготавливают к несению боевой службы. Завершится курс обучения выходом на полигон для выполнения первоначальных упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.

Для новобранцев предусмотрен и досуг. Час воспитательного процесса проводится в музее части, где они ознакамливаются с историей воинской части 7412 (ныне Департамент).

После курса подготовки молодые солдаты примут военную присягу и разойдутся по штатным подразделениям.

Для справки: Департамент по охране и конвоированию осуществляет охрану 10 исправительных колоний, где отбывают наказания преступники с различными статьями, обеспечивают конвоирования и охрану подсудимых в судах г. Бишкек, где проходят различные судебные процессы над преступниками, совершившие тяжкие преступления, в том числе и над лидерами организованных преступных группировок. А также, осуществляют перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу из юга на север страны и обратно, из одних мест заключения в другие.