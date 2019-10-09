Маршруточников в Бишкеке столкнули лбами

Столичный муниципалитет, как говорится в его сообщении, решил изменить устаревшую систему общественного транспорта. Но речь, увы, идет не о строительстве метро или на крайний случай монорельса и даже не об очередной закупке новых автобусов и троллейбусов. Чиновники решили принять под свое крыло частных перевозчиков, предлагая им уйти из фирм и работать под началом мэрии.

Предложение весьма неожиданное, особенно учитывая тот факт, что даже в своем собственном хозяйстве мэрия до сих пор не может толком навести порядок. Взять хотя бы те четыреста с лишним автобусов, закупленных во времена экс–мэра Тюлеева, которые из–за несвоевременного техобслуживания и неполноценного ремонта довольно быстро пришли в негодность. Сейчас по городским улицам ездят лишь единицы из этой партии. Хотя если бы чиновники выделили средства на ремонт, не появилось бы кладбище металлолома на территории одного из автопарков.

Недавно многие горожане заметили, что по городу стали колесить маршрутные такси, к номерам которых прибавилась буква "М". В их числе, например, микроавтобусы № 107, 114 и 270. Как сообщили в муниципалитете, к ним массово обратились водители этих линий и попросились на работу. И чиновники на базе Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия решили открыть еще одно направление - перевозки пассажиров микроавтобусами.

Забавно то, что схемы движения остались неизменными. Вероятно, авторы идеи посчитали, что нет смысла изобретать велосипед. Просто добавили на стекло буса букву "М", которая обозначает, что маршрут муниципальный.

Позже в городскую администрацию обратились водители микроавтобусов маршрутов № 131 и 227. А потом и появилось сообщение, распространенное мэрией, в котором перевозчиков призывали покинуть частные фирмы и перейти под начало городской администрации. Дескать, это будет выгоднее для них.

По отдельным данным мэрии, водители бусов в частных компаниях платят за обслуживание маршрута более 5 тысяч сомов в месяц без налогов. Перейдя же на работу в БПАТП они станут платить почти в разы меньше.

Что это за данные и можно ли им доверять, неизвестно. И если есть конкретные факты незаконных платежей, то разбирайтесь с ними, привлекая правоохранительные органы.

От транспортных реформ, как уверяют в мэрии, простые горожане не пострадают. Напротив, маршрутные такси станут безопаснее, поскольку водители муниципального транспорта проходят ежедневный медосмотр, работают по маршрутному листу, в рамках положенного по графику интервала. А подвижной состав периодически подвергается обязательному техническому осмотру. Мало того, диспетчеры следят даже за внешним видом шоферов и за чистотой в салонах машин.

Авторитетно

У руководителя ассоциации "Альянс–Бус" Григория Николаиди иное мнение.

- Мы выступаем резко против инициативы столичных властей, потому как она противоречит нормативно–правовым актам, которые регламентируют сферу пассажирских перевозок в столице.

Мэрия создает своеобразную коммерческую колонну при Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии. А по закону у нее нет права даже на организацию диспетчерских пунктов, не говоря уже об остальном.

И еще один существенный момент в этих преобразованиях. Если перешедшие под крыло городской администрации микроавтобусы становятся муниципальными, то, следовательно, и оплата в них должна быть 8 сомов, и пенсионеров они обязаны перевозить бесплатно. Так почему же с пассажиров берут 10 сомов?

И потом: на каком основании маршрутки с буквой "М" ездят параллельно с частными бусами? В чем смысл затеи, совсем непонятно.

Ну и не менее важно то, что для самих водителей тоже все осталось по–старому. Они все также платят за лицензию, производят отчисления в Соцфонд, совершают другие платежи за свой счет. Более того, к этому добавилась еще плата за пользование маршрутом, которую взимает мэрия. Напоминает времена сбежавшего от следствия экс–мэра Усенова, когда все шоферы микроавтобусов платили аренду за муниципальные маршруты. Хотя по закону они мэрии не принадлежат.

Все перечисленное мы изложили в нашем заявлении, которое было направлено в Генпрокуратуру. Но там почему–то никаких нарушений не увидели. И это неприятно удивило, - объяснил Григорий Николаиди.

Официально

А мэрии–то какой резон от этих преобразований? Этот вопрос корреспондент "Вечерки" адресовал заместителю начальника управления городского транспорта мэрии Нурлану Атыканову.

- Я не берусь судить о причинах такого поворота событий, но в мэрию обратилась большая группа водителей, работающих на нескольких маршрутах. Вероятно, у них были непреодолимые разногласия с представителями фирм, где они работают, и под угрозой оказался налаженный процесс перевозки пассажиров. И дабы не допустить его, мы и приняли решение открыть на базе Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия еще одно направление и трудоустроить водителей.

Идея понравилась самим шоферам еще и потому, что теперь они будут платить меньше за обслуживание маршрута.

Ну и немаловажный момент заключается в безопасности перевозок. Весь транспорт, который курирует мэрия, находится под более жестким контролем, нежели у частников. К тому же только муниципалитет имеет в своем распоряжении сеть диспетчерских пунктов.

С фирмами мы сейчас также проводим активную работу, обсуждаем эти преобразования. Потому как далеко не все водители хотят переходить под крыло мэрии. Некоторые остаются у частных перевозчиков. Мы никого не неволим, все делается исключительно на добровольных началах, - заключил Нурлан Атыканов.

Взгляд

Безусловно, безопасность, которую сулят горожанам при переходе бусов под крыло мэрии, очень важна. Водители микроавтобусов особым прилежанием в этом плане не отличаются. Хотя и водители автобусов и троллейбусов нарушают ничуть не меньше тех же маршруточников - посадка–высадка в неположенных местах, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп–линию и прочее. И это не говоря уже о таких обычных вещах, как плавное движение и торможение, чтобы пассажиры не летали из одного конца салона в другой.

И что–то ответственные за это начальники не спешат принимать меры. Или думают, если диспетчеры проверили внешний вид шоферов, то этого достаточно? Создается такое впечатление, что транспортникам из мэрии делать нечего, коль они занялись, мягко говоря, странными преобразованиями. Ведь из объяснений заместителя начальника городского транспорта Нурлана Атыканова непонятно, ради чего они затеяли эту скандальную катавасию.

Тем более что распоряжаться городскими маршрутами, по которым в настоящий момент курсируют микроавтобусы, муниципалитет может лишь постольку поскольку. А если точнее, то вообще никак. Во–первых, еще на заре становления сферы пассажирских перевозок в Бишкеке, когда городские предприятия развалились и были разворованы, те самые маршруты разрабатывались частными фирмами. Мэрия только проводила их согласование, что не требует каких–либо значимых усилий.

Во–вторых, и это самое главное, эти самые маршруты не входят в реестр муниципальной собственности. Проще говоря - не принадлежат городской администрации. А потому у нее нет законных прав проводить какие–либо конкурсы по их аренде. И, кстати, частные перевозчики уже давно поднимают эту тему. В курсе даже депутаты городского кенеша. Но вопрос не решается.

Мэрия могла бы создать структуру, курирующую работу маршрутных такси, - своеобразный аналог Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия или Бишкекского троллейбусного управления. И вот это действительно отличное решение, которое активно поддержали бы все горожане. К слову, такая идея уже давно витает в воздухе.

Но для этого нужны колоссальные средства. Ведь потребуется большая территория, оснащение ремонтной зоны, содержание штата техников и других специалистов. А денег в горбюджете нет и не предвидится на это в ближайшем будущем.

Так, может, чиновникам пока сконцентрироваться на первоочередных задачах - обеспечении горожан необходимым количеством автобусов и троллейбусов?

Автор: Сергей Швец