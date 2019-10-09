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Президента просят поменять орнамент вокруг Белого дома (фото)

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- Бакыт Стамов
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Экс-депутат Бакыт Керимбеков просит президента КР Сооронбая Жээнбекова и спикера ЖК Дастана Джумабекова обратить внимание на орнамент и узоры внутри Белого дома и на заборе вокруг него. Об этом редакции VB.KG рассказал он сам.

По его словам, он неоднократно пытался попасть на прием к президенту и спикеру, но безрезультатно.

- Депутатов Жогорку Кенеша я хочу назвать манкуртами. Потому что человек, который теряет свою историческую память, духовные ценности и ориентиры, а самое главное порвавший связь со своим народом, безусловно является таковым. На заборе вокруг Белого дома расположен орнамент, который не является кыргызским. Вот у меня есть подтверждающие ответы из Академии наук. Тоже самое касается орнаменту внутри Белого дома. Представьте если здание Госдумы украсят польским или немецким орнаментом. Или парламент Китая будет весь в джунгарских узорах. Это просто немыслимо, так почему же мы так не уважаем свое наследие. Ведь у нас часто говорят про возрождение национальных и духовных ценностей, - сказал Керимбеков.

Также экс-депутат намерен собрать 300 тысяч подписей в поддержку проведения референдума, чтобы вернуть одномандатные выборы.

- Эти манкурты не осознают свою ответственность перед народом, в том числе и историческую. Поэтому пока мы их не уберем и не вернем выборы по одномандатным округам продвижений вперед не будет, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382261
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков, Кыргызстан, Депутат
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