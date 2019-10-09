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Кража 16-летней невесты. В МВД не нашли подтверждения ала-качуу (видео)

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- Екатерина Улитина
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Органы внутренних дел по всей республике продолжают проверку по факту видеозаписи, на которой, предположительно проводят обряд нике против воли невесты. Девушка плачет и сопротивляется, а собравшиеся люди поют песни и веселятся.

- Сначала говорилось, что видео было снято в Таласе, подтверждений этому не было найдено. Сейчас проверка ведется по всей стране, во всех населенных пунктах. К ней подключились не только милиционеры, но учителя средних школ и врачи. Если бы видео было снято в Кыргызстане наверное мы бы уже нашли этих людей, - рассказали VB.KG в пресс-службе МВД.

Сейчас в социальных сетях появилось новое видео, на котором девушка говорит, что сцена с ала-качуу была розыгрышем.

- Это не Таласская область и никакого ала-качуу не было. Это был розыгрыш. Месяц назад...", - на этом видео обрывается.

В МВД проверяют и это видео, но результатов проверки пока нет.

Поступает очень много информации. Ее проверяют в органах, но пока подтверждений нет, - заключили в МВД.

Напомним, в социальных сетях активно распространяется видео, где 16-летнюю девушку, якобы силой принуждают выйти замуж за 35-летнего мужчину.


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URL: https://www.vb.kg/382265
Теги:
кража невест, похищение, Кыргызстан, МВД
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