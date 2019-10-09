Бурьян на пастбищах и в головах депутатов?

В конце сентября депутаты Жогорку Кенеша обсудили поправки к действующему уже более десяти лет Закону "О пастбищах". В этих поправках изменяются сроки оплаты фермеров за использование горных выпасов.

Очень "важную" проблему подняли парламентарии, с иронией можно сказать "жизненно необходимую"! А то, что наши альпийские луга находятся на грани исчезновения, нардепов, похоже, не волнует.

На сегодняшний день в республике общая территория пастбищ составляет девять миллионов 147 тысяч гектаров, из них 30 процентов нуждаются в срочном восстановлении. Почему произошла деградация горных выпасов, объяснять не нужно. Фермеры сейчас не утруждают себя перегоном скота на отдаленные участки, предпочитают пасти животных возле своих айылов и дорог. В результате присельские, придорожные участки превратились в пустыню, а дальние труднодоступные заросли сорняками и даже вредной для здоровья животных травой. В советское время колхозные зоотехники зорко следили, чтобы чабаны со своими отарами своевременно переходили с одного джайлоо на другое, а сейчас до этого практически никому дела нет.

Более десяти лет назад в стране были созданы пастбищные комитеты, которые обязаны следить за качеством травостоя на пастбищах. Кроме того, зарубежные доноры перечислили нам на сохранение лугов более 100 миллионов долларов. Но ситуация тем не менее остается критической. Пастбища продолжают деградировать.

Общеизвестно, там, где нет порядка и хозяина, всегда найдутся люди, желающие оторвать себе лакомый кусок. Вот и сейчас на самом высоком уровне обсуждается вопрос о разбивке садов на окончательно загубленных пастбищах. Дескать, это позволит сократить безработицу в селах, экспортировать за границу экологически чистые дары природы. Против такой идеи резко выступает генеральный директор Национальной ассоциации пастбищепользователей Абдималик Эгембердиев.

Он утверждает, что вместо садов на этих участках будут возведены горные коттеджи нуворишей. Пастбища - национальное богатство, и нельзя ни под каким предлогом сокращать их площади. Вместо этого лучше разработать специальную программу по восстановлению наших альпийских лугов. Но, кажется, к мнению Эгембердиева никто в больших кабинетах прислушиваться не желает. До реального отторжения земельных участков от территорий пастбищ дело пока не дошло, но у нас все может быть. Разговоры по этому поводу не смолкают.

А вот насчет рационального использования джайлоо нашими чабанами нужно еще раз крепко подумать. Почему бы за каждым фермером не закрепить конкретный участок горных лугов, а если кто захочет пасти скот на других площадях, то такого хитреца можно и оштрафовать, причем на довольно большую сумму.

С другой стороны, нужна действенная программа по поддержке пастбищных комитетов. На многие участки отдаленных выпасов сейчас невозможно добраться даже на вездеходе, там, как правило, нет электричества, до ближайшего медпункта верст сто, если не больше. Вот о чем нужно думать депутатам, а не о том, как лучше платить животноводам взносы в жайыт комитеты и под каким предлогом оттяпать от территории пастбищ лакомые кусочки.