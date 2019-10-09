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В Москве задержали обвиненного в мошенничестве кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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В Москве при содействии представительства МВД КР в РФ взят под стражу гражданин Кыргызстана, объявленный в розыск на территории своей республики. От органов следствия он скрывался, сообщили в представительстве, более восьми лет.

Сорокалетнему уроженцу Таласской области М.М. инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения. Установлено, что в 2011 году он, являясь генеральным директором ОсОО, под предлогом занятия бизнесом обратился в банк для получения кредита в сумме 14 миллионов сомов, при этом назвал себя пострадавшим во время событий 7 апреля 2010 года в КР.

Предоставив соответствующие документы и подтверждение залогового имущества, М.М. оформил кредит в размере на сумму более 5.18 миллиона сомов. Однако затем не выполнил свои обязательства по выплате остатка суммы за залог и, присвоив деньги в сумме 2 миллиона 188 тысяч сомов, скрылся.

Также этот гражданин КР разыскивается сотрудниками Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР по городу Ош, будучи обвиняемым в совершении преступления по статье "Уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов, совершенное в особо крупном размере" УК КР. Кыргызстанцу инкриминируется то, что, возглавляя ОсОО, он на протяжении нескольких месяцев реализовывал с целью обогащения ГСМ и цемент в особо крупных количествах. Но, зная о противоправности своих действий, скрыл финансовые отчеты от налогового органа. И, уклонившись от уплаты налогов, причинил государству ущерб более чем на 1 миллион 766 тысяч сомов.

"Инициаторы розыска уведомлены. В настоящее время проработан вопрос о доставке М.М. в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/382269
Теги:
задержание, мошенничество, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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