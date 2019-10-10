Молодые кыргызстанцы налаживают связи со сверстниками в РФ (фото)

Представители молодежного крыла Общероссийского кыргызского конгресса (федеральная общественная организация, имеющая свои отделения уже в большинстве регионов РФ) побывали на двух молодежных форумов, прошедших в Чувашии и Татарстане. Здесь представители ОКК, по словам его президента Кубанычбека Кожоева, не только изучили опыт сверстников в решении проблем, актуальных для молодых граждан, но и презентовали собственные проекты.

4-й Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" проходил в городе Чебоксары (Республика Чувашия) по инициативе Федерального агентства по делам национальностей РФ. И был организован, как заявлено, "с целью гармонизации межнациональных отношений, содействия самореализации молодежи и взаимообогащения культур путем исследования, сохранения и развития культурно-исторического наследия тюркоязычных народов России". Программа форума включала образовательную программу, мастер-классы, интерактивные занятия, творческие сессии, встречи с экспертами, круглые столы.

А в Казани Министерство Татарстана организовало уже 6-й по счету Фестиваль тюркской молодежи. Его задачами было объявлено "укрепление межкультурных коммуникаций среди тюркской молодежи, решение проблем, которые стоят перед ее общественными организациями". "В ходе фестиваля состоялось знакомство с историей и обычаями тюркских народов: алтайцев, тувинцев, казахов, кыргызов и других. Участники смогли встретиться с опытными наставниками, спикерами, известными людьми республики", - рассказали в оргкомитете.

По словам Кубанычбека Кожоева, в обоих форумах кыргызскую диаспору представляли выходцы из КР, проживающие в ряде регионов РФ: Москве, Московской области, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Казани. "Сегодня в России проводится много различных мероприятий, нацеленных на консолидацию молодежи, помощь в реализации ее возможностей. И мы обязательно будем расширять географию представительства молодых участников Общероссийского кыргызского конгресса. Это полезно для них самих, а также необходимой для популяризации среди россиян знаний о Кыргызстане, его культуре, традициях, об экономическом, туристическом потенциале",- поделился планами президент ОКК.