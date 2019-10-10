В Тюмени представят культуру Кыргызстана

День культуры Кыргызской Республики в Тюменской области пройдет 10 октября в городе Тюмени. Праздник организован Тюменской региональной общественной организацией кыргызской диаспоры "Биримдик" при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области.

Как сообщили в обладминистрации, в программе - выставочный проект, представляющий изделия декоративно-прикладного искусства кыргызских мастеров, и праздничный концерт. Он пройдет участием фольклорно-этнографического ансамбля "Камбаркан", специально прибывшего из КР. Свои номера подготовили и представители местного кыргызского сообщества.

"Почетными гостями мероприятия станет делегация из Кыргызстана, которая прибыла с рабочим визитом. Его цели - налаживание и развитие торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного сотрудничества с Тюменской областью", - проинформировали в обладминистрации.