Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Первооткрывателю древнего Джуля-Бишкека профессору Горячевой – 80 лет

60  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники доктор исторических наук по специальности "археология" Валентина Горячева отмечает в эти дни свое 80-летие.

Юбиляр эксклюзивно рассказала "ВБ" о том, как она пришла к настоящему научному открытию – локализации раннесредневекового города Джуль на месте нынешней Кузнечной крепости.

"Здесь все произошло сначала за письменным столом, когда изучала историческую литературу. Василий Бартольд предполагал, что известный арабским путешественникам Джуль находится в районе нынешнего Кара–Джигача близ юго–восточной окраины Бишкека, там, где средневековое христианское кладбище. Александр Бернштам считал Джулем нынешнее Ключевское городище в западной части Бишкека. Один из моих научных руководителей, Петр Кожемяко, склонялся к мысли, что остатки Джуля - это городище Георгиевский Бугор на левом, кыргызстанском, берегу реки Чу совсем недалеко от шоссе Бишкек - Алматы. Однако у меня во время изучения котлованов под строительство в центре тогдашнего Фрунзе родилось иное предположение. Несомненно, цитадель Джуля располагалась там, где сейчас колоссальный оплывший холм Кузнечки", - говорит профессор Горячева.

Она провела блестящую археологическую разведку - от самой телевышки пешком прошла по стройкам и арыкам до улицы Фрунзе и дальше. Большая удача: удалось обнаружить ряд зороастрийских захоронений VII, VIII и IX веков. Это -безусловное доказательство существования раннесредневекового города.

И вообще Горячева очень убедительно доказала, что наш Бишкек был основан полтора тысячелетия назад и назывался тогда Джуль.

Но был ли какой-нибудь действенный резонанс после определения возраста Джуля–Бишкека - ровно в 1500 лет?

Горячева сетует, что "пока все заглохло, что неудивительно при стремительной смене мэров в последние несколько лет. Надеюсь, когда–нибудь возраст столицы станет предметом более пристального внимания наших градоначальников. Или они хотя бы примут к сведению, что соседний Ташкент недавно отметил свое 2500–летие, а еще более близкий к нам Алматы готовится к 1000–летию. На этом фоне наш отсчет возраста Бишкека лишь с 1878 года вызывает недоумение. Радует, что ряд молодых исследователей не устают напоминать об основании крепости Пишпек еще в 1825 году. А археологические разыскания и записки китайских и арабских путешественников свидетельствуют: город Джуль в центре современного мегаполиса основан еще 15 веков назад", - говорит профессор Горячева..

А ученик Горячевой известный бишкекские нумизмат Александр Камышев сказал "ВБ" о Горячевой: "Бескомпромиссный ученый, не допускающая фальши и передергивания научных фактов, Валентина Дмитриевна снискала себе международную известность среди специалистов и большое количество недоброжелателей в местной научной элите. Ей долго не давали возможности защитить докторскую диссертацию и отлучили от кафедры истории в Славянском университете. После своего 75-летия, оставшегося малозаметным в официальных кругах, Валентина Дмитриевна переехала в Россию к своей дочери и внучке.

Зато директор академического Института истории безвременно ушедший из жизни академик Салморбек Табышалиев всегда защищал Горячеву от нападок: "Тебе просто завидуют!"

И сегодня она говорит: "Почему-то уверена – если бы академик Табышалиев был жив, он поддержал бы меня в вопросе о 1500–летии Бишкека. Кстати, частично сохранившееся средневековое городище на окраине его родного пригородного села Кызыл–Туу не намного моложе столицы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382281
Теги:
музей, археология, Бишкек, исторический музей, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  