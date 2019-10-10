Первооткрывателю древнего Джуля-Бишкека профессору Горячевой – 80 лет

Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники доктор исторических наук по специальности "археология" Валентина Горячева отмечает в эти дни свое 80-летие.

Юбиляр эксклюзивно рассказала "ВБ" о том, как она пришла к настоящему научному открытию – локализации раннесредневекового города Джуль на месте нынешней Кузнечной крепости.

"Здесь все произошло сначала за письменным столом, когда изучала историческую литературу. Василий Бартольд предполагал, что известный арабским путешественникам Джуль находится в районе нынешнего Кара–Джигача близ юго–восточной окраины Бишкека, там, где средневековое христианское кладбище. Александр Бернштам считал Джулем нынешнее Ключевское городище в западной части Бишкека. Один из моих научных руководителей, Петр Кожемяко, склонялся к мысли, что остатки Джуля - это городище Георгиевский Бугор на левом, кыргызстанском, берегу реки Чу совсем недалеко от шоссе Бишкек - Алматы. Однако у меня во время изучения котлованов под строительство в центре тогдашнего Фрунзе родилось иное предположение. Несомненно, цитадель Джуля располагалась там, где сейчас колоссальный оплывший холм Кузнечки", - говорит профессор Горячева.

Она провела блестящую археологическую разведку - от самой телевышки пешком прошла по стройкам и арыкам до улицы Фрунзе и дальше. Большая удача: удалось обнаружить ряд зороастрийских захоронений VII, VIII и IX веков. Это -безусловное доказательство существования раннесредневекового города.

И вообще Горячева очень убедительно доказала, что наш Бишкек был основан полтора тысячелетия назад и назывался тогда Джуль.

Но был ли какой-нибудь действенный резонанс после определения возраста Джуля–Бишкека - ровно в 1500 лет?

Горячева сетует, что "пока все заглохло, что неудивительно при стремительной смене мэров в последние несколько лет. Надеюсь, когда–нибудь возраст столицы станет предметом более пристального внимания наших градоначальников. Или они хотя бы примут к сведению, что соседний Ташкент недавно отметил свое 2500–летие, а еще более близкий к нам Алматы готовится к 1000–летию. На этом фоне наш отсчет возраста Бишкека лишь с 1878 года вызывает недоумение. Радует, что ряд молодых исследователей не устают напоминать об основании крепости Пишпек еще в 1825 году. А археологические разыскания и записки китайских и арабских путешественников свидетельствуют: город Джуль в центре современного мегаполиса основан еще 15 веков назад", - говорит профессор Горячева..

А ученик Горячевой известный бишкекские нумизмат Александр Камышев сказал "ВБ" о Горячевой: "Бескомпромиссный ученый, не допускающая фальши и передергивания научных фактов, Валентина Дмитриевна снискала себе международную известность среди специалистов и большое количество недоброжелателей в местной научной элите. Ей долго не давали возможности защитить докторскую диссертацию и отлучили от кафедры истории в Славянском университете. После своего 75-летия, оставшегося малозаметным в официальных кругах, Валентина Дмитриевна переехала в Россию к своей дочери и внучке.

Зато директор академического Института истории безвременно ушедший из жизни академик Салморбек Табышалиев всегда защищал Горячеву от нападок: "Тебе просто завидуют!"

И сегодня она говорит: "Почему-то уверена – если бы академик Табышалиев был жив, он поддержал бы меня в вопросе о 1500–летии Бишкека. Кстати, частично сохранившееся средневековое городище на окраине его родного пригородного села Кызыл–Туу не намного моложе столицы".