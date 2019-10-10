В Балыкчы пьянка двух мужчин закончилась убийством

В Балыкчы пьянка закончилось убийством. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

7 октября примерно в 8.20 часов в дежурную часть ОВД города Балыкчы поступило телефонное сообщение от медицинских работников станции скорой помощи о том, что на одном из пересечений улиц в железной будке был обнаружен труп мужчины азиатской национальности с признаками насильственной смерти.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа и эксперты установили, что смерть наступила в результате сильных побоев. Голова мужчины была разбита от ударов твердым предметом. В качестве вещественного доказательства была изъята стекленная бутылка, со следами крови, лежащая возле трупа. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий была установлена личность убитого. Им оказался местный житель К. Таалай.

Данный факт был зарегистрировано в ЕРПП ОВД г. Балыкчы и в соответствии со ст. 130 ч.1 (Убийство) УК КР было начато досудебное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативниками СКМ ОВД г. Балыкчы была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый М. Данияр, который признал свою вину в совершенном преступлении.

По словам подозреваемого, в ночь с 6 на 7 октября они распивали спиртные напитки, и опьянели. Через некоторое время между ними произошло словесная перепалка, переросшая в драку. Во время драки подозреваемый нанес несколько ударов стеклянной бутылкой из-под спиртных напитков в область головы потерпевшему. Когда он удостоверился, что последний не подает признаков жизни, скрылся с место преступления.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г. Балыкчы. Ведется следствия.