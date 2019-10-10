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У жителя Аламудунского района найдена экстремистская литература

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- Оксана Гут
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Оперативники СПЭНМ ГУВД Чуйской области в ходе обыска в доме у жителя Аламудунского района обнаружили и изъяли книги, листовки и ряд брошюр с содержанием пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Оперативники СПЭНМ ГУВД Чуйской области провели оперативные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.

Так, в Сокулукском районе Чуйской области в ходе досудебного производства был задержан 48-летний гр. Б.К. Последователь запрещенного в Кыргызстане движения "Хизб ут-Тахрир" распространял в социальных сетях материалы с содержанием экстремистского характера.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлены другие члены запрещенной экстремистской организации, которые занимались агитацией граждан. При санкционированном обыске в доме одного из подозреваемых, проживающего в Аламудунском районе, обнаружены и изъяты 6 книг, 19 листовок, а также ряд брошюр с содержанием пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир".

Изъяты такие материалы как: "Аль-Ваъи саясий", "Идарий Топтом", "Халифалык мамлекетиндеги малия" и другие.

Назначены соответствующие экспертизы по изъятым материалам. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/382283
Теги:
ГУВД, Хизб ут-Тахрир, Чуйская область, экстремизм, Кыргызстан
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