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Глава угрозыска Бишкека выстрелил в человека. Милиция ищет видеозаписи

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- Екатерина Улитина
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Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД города Бишкека Нурлан Амангулов выстрелил из своего травматического пистолета в бишкекчанина, с которым не поделил дорогу. Пострадавший сейчас проходит лечение в одной из больниц Бишкека. Ему предстоит операция, так как в результате ранения у него сломаны кости руки.

В пресс-службе ГУВД Бишкека рассказали, что инцидент произошел накануне утром, 9 октября, на пересечении улиц Масалиева (Южная Магистраль) и Алымкулова. Нурлан Амангулов на машине "Тойота Камри" ехал на работу, когда водитель автомашины "Тойота Ремикс", якобы, грубо повел себя на дороге и Амангулов сделал ему замечание. Водитель вышел из машины, чтобы выяснить отношения. Нурлан Амангулов тоже вышел и представился сотрудником милиции, видимо, рассчитывая, что на этом конфликт будет остановлен. Однако, словесная перепалка продолжилась. В конце концов горожанин ударил милиционера, на что тот достал свой травматический пистолет и выстрелил. Пострадавший мужчина уехал с места происшествия, а Амангулов вызвал милицию.

Это версия ГУВД Бишкека, что произошло на самом деле предстоит выяснить. Предоставить видеозаписи произошедшего инцидента в столичной милиции пока не могут.

- Милиция ищет видеозаписи произошедшего инцидента, чтобы установить, что на самом деле произошло, - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

Данный факт зарегестрировал в ЕРПП по статье "Хулиганство".

Отметим, Нурлан Амангулов участвовал в охране Бишкека во время массовых беспорядков 8 августа, был награжден за спасение похищенного 12-летнего Даниила Браилкина, участвовал в операциях по задержанию опасных преступников.


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URL: https://www.vb.kg/382286
Теги:
ГУВД, МВД, стрельба, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, уголовное дело
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