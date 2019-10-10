Бывший глава "Бишкекасфальтсервис" стал вице-мэром Бишкека по вопросам ЖКХ

В мэрии Бишкеке произошли производственные ротации. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

- По поручению мэра столицы Азиза Суракматова мэрия города Бишкек активно развивает инфраструктуру столицы. В связи с нашими планами по строительству новых парков, общественных пространств, тротуаров и велодорожек на 2020 год, в столичном муниципалитете произошли производственные кадровые ротации, - объяснили в ведомстве.

Так, новым вице-мэром столицы по вопросом ЖКХ назначен Мирлан Амантуров, ранее он возглавлял муниципальное предприятие "Бишкекасфальсервис".

В мэрии напомнили, что с августа 2018 года пост вице-мэра занимал Рыспек Сарпашов. Теперь он снова директор муниципального предприятия "Тазалык". Прежний руководитель "Тазалыка" - Талантбек Казакбаев вернулся на место заместителя начальника предприятия.

А "Бишкекасфальтсервисом" руководит с сегодняшнего дня Айдар Апсеметов. Ранее он работал заведующим проектно-технического отдела управления капитального строительства (УКС).

Соответствующие распоряжения подписал глава муниципалитета Азиз Суракматов.