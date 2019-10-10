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Бывший глава "Бишкекасфальтсервис" стал вице-мэром Бишкека по вопросам ЖКХ

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- Оксана Гут
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В мэрии Бишкеке произошли производственные ротации. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

- По поручению мэра столицы Азиза Суракматова мэрия города Бишкек активно развивает инфраструктуру столицы. В связи с нашими планами по строительству новых парков, общественных пространств, тротуаров и велодорожек на 2020 год, в столичном муниципалитете произошли производственные кадровые ротации, - объяснили в ведомстве.

Так, новым вице-мэром столицы по вопросом ЖКХ назначен Мирлан Амантуров, ранее он возглавлял муниципальное предприятие "Бишкекасфальсервис".

В мэрии напомнили, что с августа 2018 года пост вице-мэра занимал Рыспек Сарпашов. Теперь он снова директор муниципального предприятия "Тазалык". Прежний руководитель "Тазалыка" - Талантбек Казакбаев вернулся на место заместителя начальника предприятия.

А "Бишкекасфальтсервисом" руководит с сегодняшнего дня Айдар Апсеметов. Ранее он работал заведующим проектно-технического отдела управления капитального строительства (УКС).

Соответствующие распоряжения подписал глава муниципалитета Азиз Суракматов.


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URL: https://www.vb.kg/382291
Теги:
Азиз Суракматов, кадры, назначение, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Тазалык
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