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Военные Кыргызстана участвуют в новом учении ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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В Нижегородской области на полигоне 333-го Центра боевой подготовки "Мулино" 8 октября началось специальное учение "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ. В учении принимают участие военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ.

Всего задействованы около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники, сообщили в Объединенном пресс-центре учения. Учением командует заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Булыга.

На церемонии открытия "Эшелона" начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что учение проводится впервые. "Необходимость подобного формата продиктована актуальностью развития системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, как одного из важнейших направлений обеспечения коллективной безопасности", – подчеркнул Анатолий Сидоров.

По его словам, учение "Эшелон-2019" призвано способствовать взаимному обмену опытом между соответствующими подразделениями стран-партнеров, формированию единых подходов в обеспечении Коллективных сил ОДКБ в различных условиях обстановки, созданию условий к дальнейшей унификации образцов вооружения и военной техники. Оно проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2019". И утверждено решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

На первом этапе маневров отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения перегруппировки формирований Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, пересечения государственной границы, а также погрузки вооружения, военной и специальной техники на железнодорожный транспорт. Второй этап посвящен маттехобеспечению формирований КСОР в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта. Будут отрабатываться задачи восполнения расхода ракет, боеприпасов и других средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники, ее эвакуации к местам ремонта, подачи боеприпасов с использованием авиации, развертывания района массовой заправки техники и многие другие элементы, необходимые для успешных действий войск в современных конфликтах.


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URL: https://www.vb.kg/382294
Теги:
ОДКБ, Россия, учения, армия, Кыргызстан
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