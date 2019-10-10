В Оше за взяткой поймали сотрудника Госархстроя. Видео

Оперативники МРУ СКМ МВД задержали чиновника, подозреваемого в незаконном получении вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце сентября 2019 года житель города Ош обратился в органы внутренних дел с заявлением о факте взяточничества со стороны должностного лица госоргана. Сообщалось, что сотрудник филиала Государственного проектного института градостроительства и архитектуры (при Госстрое) требует денежное вознаграждение в сумме 10 000 сом за выдачу документов разрешительного характера на производственный объект (торговля нефтепродуктами).

Данный факт был зарегистрирован в АИС Единый реестр преступлений и проступков. Следственная служба МВД (г. Ош) начала досудебное расследование по ст.238 "Незаконное получение вознаграждения служащим" УК Кыргызской Республики.

На основании следственного поручения сотрудниками межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД проводились следственно-оперативные мероприятия.

Так, в ходе проведения специальных следственных действий с участием оперативников МРУ СКМ и следователя в городе Ош при получении денежных средств в размере 10 тысяч сомов с поличным задержан работник руководящего звена Ошского филиала Государственного проектного института градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время Следственной службой МВД (г. Ош) осуществляется досудебное расследование.