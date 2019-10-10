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Мэрии Бишкека предложили создать Совет по профилактике правонарушений

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- Виктория Гунгер
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Представители ОФ "Гражданский союз на реформы и результат" предложили создать при мэрии Бишкека совет по профилактике правонарушений. Финансировать новую структуру планируют из горбюджета. Об этом на круглом столе "Безопасность и предупреждение правонарушения в новостройках города Бишкек" член ОФ Тимур Шайхутдинов.

По его словам, подобные структуры, конечно, существуют, но они закрыты для гражданского общества.

- А этот орган поможет следить за работой МТУ в этом направлении. Финансирование ее не только из акимиатов позволит решить вопросы зарплат и эффективности процесса противодействия преступлениям, - отметил Шайхутдинов.


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URL: https://www.vb.kg/382299
Теги:
мэрия, нарушения, правозащитники, Бишкек
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