Мэрии Бишкека предложили создать Совет по профилактике правонарушений

Представители ОФ "Гражданский союз на реформы и результат" предложили создать при мэрии Бишкека совет по профилактике правонарушений. Финансировать новую структуру планируют из горбюджета. Об этом на круглом столе "Безопасность и предупреждение правонарушения в новостройках города Бишкек" член ОФ Тимур Шайхутдинов.

По его словам, подобные структуры, конечно, существуют, но они закрыты для гражданского общества.

- А этот орган поможет следить за работой МТУ в этом направлении. Финансирование ее не только из акимиатов позволит решить вопросы зарплат и эффективности процесса противодействия преступлениям, - отметил Шайхутдинов.