Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Матч Кыргызстан-Мьянма: Сегодня в Бишкеке будут перекрыты некоторые улицы

103  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 10 октября, на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке начнется матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023, играет Кыргызстан – Мьянма. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

В связи с предстоящем матчем, как сообщает пресс-служба ГУОБДД КР, будут перекрываться некоторые улицы в столице.

В частности, с 18:00 часов до окончания игры будут ограничено движение по улице Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе; по улице Фрунзе от улицы Исанова до Орозбекова.

Напомним, сборная Кыргызстана в 2019 году впервые в своей истории участвовала в финальной части Кубка Азии, где сразу же смогла выйти в плей-офф турнира. Капитан Национальной сборной КР Валерий Кичин на предматчевой пресс-конференции заявил, что наша команда "приложит максимум усилий, чтобы не разочаровать болельщиков, кроме победы нам ничего не нужно, ведь мы играем дома".

Ранее, на стадионе "Спартак" был проведен небольшой ремонт: заменены сломанные кресла на трибунах, обновлена нумерация и разметка, сделано освещение и прочее.

Как сообщает Федерация футбола КР, перед началом матча выступят отечественные звезды эстрады. Кроме того, состоится сбор денежных средств в поддержку бывшего футболиста "Алай-2″ Михаила Маринова, которому поставили диагноз – опухоль головного мозга четвёртой стадии.

Отмечается, что сейчас футболист находится дома в Оше, у него парализована правая часть тела, обширные метастазы, нарушена речь. Ему срочно нужен курс химиотерапии с последующей транспортировкой в Москву.

Фото ФФКР, WWW


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382304
Теги:
матч, перекрытие дорог, спорт, федерация, футбол, чемпионат мира, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  