Матч Кыргызстан-Мьянма: Сегодня в Бишкеке будут перекрыты некоторые улицы

Сегодня, 10 октября, на стадионе им. Долона Омурзакова в Бишкеке начнется матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023, играет Кыргызстан – Мьянма. Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

В связи с предстоящем матчем, как сообщает пресс-служба ГУОБДД КР, будут перекрываться некоторые улицы в столице.

В частности, с 18:00 часов до окончания игры будут ограничено движение по улице Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе; по улице Фрунзе от улицы Исанова до Орозбекова.

Напомним, сборная Кыргызстана в 2019 году впервые в своей истории участвовала в финальной части Кубка Азии, где сразу же смогла выйти в плей-офф турнира. Капитан Национальной сборной КР Валерий Кичин на предматчевой пресс-конференции заявил, что наша команда "приложит максимум усилий, чтобы не разочаровать болельщиков, кроме победы нам ничего не нужно, ведь мы играем дома".

Ранее, на стадионе "Спартак" был проведен небольшой ремонт: заменены сломанные кресла на трибунах, обновлена нумерация и разметка, сделано освещение и прочее.

Как сообщает Федерация футбола КР, перед началом матча выступят отечественные звезды эстрады. Кроме того, состоится сбор денежных средств в поддержку бывшего футболиста "Алай-2″ Михаила Маринова, которому поставили диагноз – опухоль головного мозга четвёртой стадии.

Отмечается, что сейчас футболист находится дома в Оше, у него парализована правая часть тела, обширные метастазы, нарушена речь. Ему срочно нужен курс химиотерапии с последующей транспортировкой в Москву.

Фото ФФКР, WWW