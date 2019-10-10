Правительство намерено запустить ТЭЦ-2. Что будет с самозахватчиками?

Вокруг территории недостроенной ТЭЦ-2 города Бишкека с 2005 года вырос пояс из незаконных жилых домов. Самозахватчики самовольно "отрезали" от земель теплоцентрали 27,7 гектаров. Сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил этот объект, чтобы ознакомиться с ситуацией.

ТЭЦ-2 Бишкека расположена вблизи столицы в Соколукском районе Чуйской области. Теплоцентраль начали строить еще в 1986 году, но так и не довели строительство до конца. Сейчас правительство намерено реабилитировать проект и довести начатое до конца. Но есть проблема: самозахватчики, которые построили дома и давно обустроили свой быт на землях, которые принадлежат ТЭЦ.

Мы должны найти оптимальное решение. Такая ситуация с подобным стратегическим объектом - это, конечно же, в первую очередь вина властей. И такие ситуации, к сожалению, наблюдались не только здесь. Если бы они своевременно не дали возможность людям захватить земли, объяснили бы им, то такой проблемы, как сегодня, не было. А сейчас люди уже обустроили свою жизнь, но при этом лишены многих прав, особенно прав на социальное обеспечение. Поэтому мы должны рассматривать вопрос только в рамках закона и с точки зрения заботы о людях, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что там где возможно, нужно узаконить право людей на землю, там где этого сделать нельзя "нужно объяснять людям важность восстановления справедливости, и постараться максимально безболезненно решить вопрос".

- Такие решения должны приниматься повсеместно, где объекты промышленности теряли свои земли в результате самовольного захвата земель и халатного отношения ответственных государственных органов, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, глава правительства поручил энергетикам произвести расчеты, найти оптимальный путь для запуска ТЭЦ-2 и предоставить инвестиционные проекты. Он подчеркнул, что ТЭЦ-2 может улучшить экологическую ситуацию в столице, так как по проекту она будет работать на газе.