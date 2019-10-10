Жоошев: Спецназ сам скрылся в доме Атамбаева, его не брали в заложники

Сегодня, 10 октября, примерно в 14.20 часов заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева зашла на допрос в Главное следственное управление МВД, пока в качестве свидетеля. Ее также, как накануне, провожала маленькая дочь.

Адвокат Жолдубаевой Замир Жоошев прокомментировал само обвинение, которое могут предъявить его подзащитной.

- Лично по моим суждениям, обвинение в захвате заложников, предъявленное уже двум женщинам-членам СДПК, необоснованное, я бы сказал даже бредовое. Там захвата заложников вообще не было. Сотрудники спецназа оказались в доме Атамбаева случайно. Они же сами зашли внутрь в целях скрыться от толпы, что была на улице. И если есть вина женщин, то в том, что они пытались защитить их от этой толпы, - сказал журналистам юрист.

Он, отметил, что сейчас правоохранительные органы ставят цель оказать препятствие работе Кундуз Жолдубаевой в СДПК. Поэтому не исключено, что за допросом последует ее арест.

- Возможно, это будет домашний арест, но с существенными ограничениями. К примеру, запретят общаться с определенным кругом лиц, не контактировать со сопартийцами и т.п. Такие ограничения закон предусматривает, но для них нужны четкие обоснования. У нас же обычно следствие ничего не обосновывает, несмотря на это суд их ходатайство поддерживает. Такая практика в основном по политическим делам, - заключил Жоошев.

Напомним, слухи о том, что Кундуз Жолдубаева может превратиться из свидетеля в обвиняемую появились накануне. Вчера, 9 октября, она пробыла в ГСУ МВД около шести часов. После нее следствие допрашивало другую социал-демократку Асель Кодуранову, по итогу ей предъявили обвинение в захвате заложников и взяли под домашний арест.