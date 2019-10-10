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В автобусах и троллейбусах Бишкека артисты будут читать стихи

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- Оксана Гут
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Каждую среду в муниципальных автобусах и троллейбусах столицы в честь 10-летия молодежной театральной студии Gala Teatr будет проходить акция "Поэтический путь". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, заслуженная артистка КР Галина Кетова и труппа артистов Gala Teatr на протяжении всего дня будут читать бишкекчанам-пассажирам стихотворения С. Есенина, А. Пушкина, сонеты Франческо Петрарки и других классиков поэзии.

"Помогать артистам будут сотрудники бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (МП "БПАТП") и городского троллейбусного управления (БТУ).

Мы приглашаем всех горожан пересесть на общественный транспорт и стать еще чуточку ближе к поэзии, это ж классно", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/382310
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, поэт, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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