В автобусах и троллейбусах Бишкека артисты будут читать стихи

Каждую среду в муниципальных автобусах и троллейбусах столицы в честь 10-летия молодежной театральной студии Gala Teatr будет проходить акция "Поэтический путь". Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, заслуженная артистка КР Галина Кетова и труппа артистов Gala Teatr на протяжении всего дня будут читать бишкекчанам-пассажирам стихотворения С. Есенина, А. Пушкина, сонеты Франческо Петрарки и других классиков поэзии.

"Помогать артистам будут сотрудники бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (МП "БПАТП") и городского троллейбусного управления (БТУ).

Мы приглашаем всех горожан пересесть на общественный транспорт и стать еще чуточку ближе к поэзии, это ж классно", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.