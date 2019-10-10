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"Сама виновата"? В Канте 11-классница заявляет о попытке изнасилования

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- Оксана Гут
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Школьнице удалось сбежать от нападавшего, но вместо помощи от учителей и сотрудников милиции ее обвинили в доступности и распространении ложной информации

В соцсетях, родительских чатах пересылается тревожное сообщение о том, что в городе Кант неизвестный мужчина домогается несовершеннолетних девушек возле средней школы №4. В частности, потерпевшая ученица 11 класса этой школы под ником 15umida написала, что 8 октября в 8.55 часов ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина лет 30-35. Со слов девушки, нападавший затащил ее в подъезд этажного дома, что возле школы, и угрожая убийством, стал домогаться. Несмотря на крики о помощи, ей никто не шел на помощь.

- Я жду помощи. Я не чувствую боли. Каждая секунда кажется мне пыткой. Он пытается совершить ПА (половой акт – ред.), но не успевает, так как слышит, как с верхних этажей открывается дверь. Он быстро одевается, говорит мне одеться, выводит меня на улицу. Мы садимся на скамейку около подъезда. Все время он держит меня за руки, - пишет перепуганная школьница.

Далее, рассказывает 15umida, прохожая женщина замечает что-то неладное в его поведении и отвлекает мужчину разговором. В результате чего, потерпевшей удается сбежать. После созвонившись с семьей – сестрой и братом, они находят нападавшего неподалеку от школы, но он убегает. Сестра, со слов девушки, успевает сделать его фото.

Казалось бы, трагедии удалось избежать, но для школьницы и ее семьи все только начиналось…

- (…) Мы весь день провели в РОВД, писали заявление, проходили допрос, давали показания. А утром в школу приехали люди с РОВД и говорили о том, чтобы мы не распространяли информацию о педофиле. Говорили, что ученики нашей школы распространяют ложную информацию. Делали намеки на то, что, возможно, он ни в чем не виноват и что, возможно, девочка сама во всем виновата!!! Сказали, что мы можем понести наказание в полной мере за ложную информацию, - рассказывает 15umida.

В школе, отмечает она, в произошедшем тоже видят ее вину.

- Моей маме прямо говорят, что я виновата сама и они здесь ни при чем. Жалуются, что из-за меня они писали объяснительную. Также мою подругу во время уроков вызывали к директору на разговор (…). Спрашивали есть ли у меня парень, с которым я общаюсь, как его зовут и сколько ему лет (…). От себя директор добавила "зачем тебе общаться с ней? Она бесперспективная. Она неинтересна. Парням не нравятся такие девочки. А еще парням (не – ред.) нравятся доступные", - процитировала девушка директора своей школы.

В заключении своего поста школьница призвала родителей и учеников быть бдительными и, "если вы видите, что кто-то нуждается в помощи, пожалуйста, помогите".

Редакция VB.KG запросила информацию по этому случаю в ГУВД Чуйской области. В ответ пресс-служба ведомства сообщила, что по факту попытки изнасилования несовершеннолетней девочки в Ысык-Атинском районе проводится досудебное производство.

Отмечается, что 8 октября 2019 года в органы внутренних дел Ысык-Атинского района с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница М.С. о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, который 8 октября примерено в 8:55 часов пытался изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочку в одном из подъездов, расположенных в городе Кант. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 39-161 (Попытка изнасилования) УК КР.

- Для раскрытия данного преступления следственной службой соответствующим службам даны следственные поручения. Назначены все необходимые экспертизы. В настоящее время сотрудниками милиции уже установлена личность подозреваемого, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержания данного лица, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/382319
Теги:
Кант, насилие, несовершеннолетние, педофилия, Чуйская область, школа, Кыргызстан, уголовное дело, МВД, Министерство образования
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