В Москве озвучили идею памятников кыргызам на Алтае и в Бишкеке

Круглый стол на тему "Алтайский вектор евразийской интеграции" прошел 9 октября в Москве. Он был организован Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Комитетом по делам национальностей Государственной Думы РФ, рассказали в посольстве КР в РФ.

В работе круглого стола приняли участие руководители профильных комитетов и депутаты Госдумы, представители МИД, Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей), дипкорпуса, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов России, эксперты и ученые). В числе участников был советник руководителя аппарата президента Кыргызстана Султан Раев.

Выступивший на кругом столе посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов отметил заинтересованность всех народов Евразии в евразийской интеграции - на основе духовно-нравственных принципов, во имя утверждения мира и согласия, посредством развития многостороннего сотрудничества и народной дипломатии. По словам дипломата, в эпосе "Манас", в котором подробно освещен алтайский период истории кыргызов, и в других произведениях народного устного творчества отражено единство кыргызов с народами Алтайской цивилизации. Главный герой эпоса, великий и мудрый воин, родился и вырос на Алтае, в честь него названы горные вершины в Кыргызстане и Казахстане, озера в Китае и Горном Алтае.

Посол КР напомнил, что два года назад именно в Бишкеке прошел форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". И подчеркнул важность глубокого и всестороннего исследования алтайского наследия, сохранения и передачи ее следующим поколениям, обогащения кочевой культуры в новых исторических условиях.

В этой связи Аликбек Джекшенкулов предложил российской стороне рассмотреть возможность возведения на Алтае памятника кыргызам, которые когда-то перекочевали отсюда в горы Ала-Тоо. Аналогичный памятник – кыргызам, проделавшим в дальнейшем обратный путь на Алтай – можно было бы, по словам посла, установить в Бишкеке, в мемориальном комплексе "Ата-Бейт". Такая композиция, как заявлено, отражала бы единство народов и стала бы символом евразийского духа.

Джекшенкулов также подчеркнул, что Россия – близкий и надежный союзник Кыргызстана, дружба народов обеих стран основывается на долгосрочных, доверительных и добрых отношениях, испытанных временем и историей. И, как неоднократно заявлял президент КР Сооронбай Жээнбеков, республика все годы независимости ощущала постоянную поддержку и понимание со стороны братской России. Дружба и союзничество с ней остается главным приоритетом внешней политики Кыргызстана.

По результатам круглого стола принят итоговый документ. В него, в частности, включены предложения об установке памятника кыргызам на Алтае и об учреждении международного научно-исследовательского центра "Институт изучения алтайской цивилизации в Бишкеке.